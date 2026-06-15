俳優賀来賢人（36）が、14日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜放送）に出演。「2、3カ月聴き続けた」曲を明かした。

占師の彌彌子さんが「これ好きってなったら、それ一筋コレクションしたりとか。そのモードになるとこだわりがひどい」と占った。すると賀来は「ひどい！ 毎日、同じこと考えちゃう」と納得をした。そして「『このTシャツが欲しい』。なんかで見つけて。そしたら、そのTシャツについて朝から晩まで考えちゃう。同時に同じことが考えられないというか。逆にいうと何か腹が立ったことがあると、それで頭がいっぱいになっちゃうんですよ、1週間ぐらい。ずーっと『うう〜』ってなってるから切り替えができない」と打ち明けた。

さらに彌彌子さんが「冥王星の特性として音に敏感。自分にとって心地良い音域が決まっているので、同じ曲を何回も聴いたり。この気分の時はこの曲じゃないとダメみたいなルーティンが決まっているはずです」と伝えた。すると賀来は「スゴいですね…。当たってる、当たってる」と驚き、「一時期、2、3カ月くらいずっとアイナ・ジ・エンドちゃんのダンダダンしか聴いてない時期が。ずっとダンダダン」と明かした。