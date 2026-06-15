◇卓球 WTTコンテンダー ザグレブ(6月9日〜14日、クロアチア)

女子シングルスと女子ダブルスの2種目を制し、大会2冠を達成した張本美和選手。15日、自身のインスタグラムを更新し、喜びの優勝報告を行いました。

大藤沙月選手とのペアで臨んだ女子ダブルスでは、決勝でイ・ウンヘ選手/チェ・ヒョジュ選手の韓国ペアを3-0(11-5、13-11、11-7)のストレートで下した張本選手。さらに女子シングルスでも決勝に進出すると、マカオの朱雨玲選手との最終第7ゲームに及ぶ大接戦を4-3(11-2、11-6、11-9、9-11、9-11、7-11、12-10)で制し、見事な2冠を果たしました。

張本選手はインスタグラムで「WTTコンテンダーザグレブ シングルスとダブルス優勝することができました」と報告。「久しぶりの個人戦の大会で優勝することができて嬉しいです。お父さんありがとうございました」と、支えてくれた父親への感謝を述べました。

最後は「さっちゃん久しぶりだったけどありがとう！」とコメントし、女子ダブルスでともに戦った大藤選手へねぎらいの言葉を送りました。