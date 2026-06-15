早朝から興奮したという人も多かったのではないでしょうか？サッカー北中米ワールドカップで日本代表は日本時間の15日午前5時、強豪オランダとの初戦に臨み、2対2で引き分けました。鹿児島市の天文館でもパブリックビューイングが行われ、青に染まった多くの日本代表サポーターが現地・アメリカへ熱い声援を送りました。





(岡本善久アナウンサー)「鹿児島市のキャパルボホールです。いよいよ日本代表戦、始まります。こちらには多くの日本代表サポーターが集まって、大声援を送っています」早朝にもかかわらず、天文館のパブリックビューイング会場にはおよそ170人のサポーターが集まり日本代表を後押ししました。試合は前半、両チーム無得点。しかし後半5分、日本は先制を許します。それでも、7分後でした。中村 敬斗がゴールを決め、日本はすぐさま同点。(岡本善久アナウンサー)「日本、追いつきました！湧き上がります、キャパルボホール。日本追いついた！13番中村敬斗！」会場のボルテージも一気に高まります。ところが後半19分、再びオランダに勝ち越しを許し、苦しい展開となります。それでもサポーターの声援は最後まで途切れませんでした。すると後半43分。セットプレーから小川がヘディングシュート。最後は鎌田に当たってゴールネットを揺らし土壇場で再び同点に追いつきます。(岡本善久アナウンサー)「日本、追いついた！再び追いついた！後半の43分。素晴らしい、日本。再び歓喜が訪れました」試合はそのまま2対2で終了。日本は世界ランキング8位の強豪・オランダ相手に勝ち点1を獲得しました。フェイスペイントをしたサポーターも会場の熱気と汗でペイントがとれかかっていました。(男性サポーター)「Ｑフェイスペイントのコンセプトは？ジョーカーを意識した。(フェイスペイント)取れちゃいました。あまりにも熱い応援をしすぎちゃって」(男性サポーター)「すごく面白かった。良く2回も追いついた。勝ち点1は大きい」(女性サポーター)「激熱な試合でした。最高の一言につきます。同点でしたけど、めっちゃ楽しかった」日本代表の第2戦、チュニジアとの試合は21日日曜日。試合の模様はKYTで放送します。県内では鹿児島市のセンテラス天文館や大迫 敬介選手の地元、出水市でパブリックビューイングが行われる予定です。