霧島市を拠点に活動する女子ハンドボールチーム、「ブルーサクヤ鹿児島」の川島芽依選手、宝田希緒選手、高来葵美選手にお越しいただきました。国内最高峰のハンドボールリーグ「リーグH」のプレーオフ決勝から振り返ってみたいと思います。



ハンドボール「リーグH」のプレーオフが行われたのは東京の国立代々木競技場。試合開始2時間前から長い行列ができていました。





（磯脇琢磨アナウンサー）「初代女王ブルーサクヤ鹿児島、今年も決勝の舞台に上ってきました。このメンバーっでプレーするのは最後、。その思いも込めて最後の調整を行っています」初代女王・ブルーサクヤ鹿児島は、2連覇を狙いレギュラーシーズン1位の香川銀行シラソル香川と対戦。試合は立ち上がりからブルーサクヤが香川を追う展開に。ブルーサクヤの攻撃は、香川のキーパー比嘉にことごとく防がれ、香川の4点リードで試合を折り返します。一方でブルーサクヤも、去年のプレーオフMVP宝田選手が鹿児島の守護神としてナイスセーブ。最大6点差離されるも、何とか食らいつき、服部のこのシュートで2点差にまで追いつきます。しかし最後の服部のシュートは再び比嘉に止められて追いつくことができず。23対26で敗れ2連覇ならず。準優勝に終わりました。（詳しくは動画をご覧ください）