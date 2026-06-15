17年ぶりにJリーグのオールスター戦が行われ、J3鹿児島ユナイテッドFCの選手も活躍しました。



13日、MUFGスタジアム、東京・国立競技場で行われたJリーグのオールスター戦。J1からJ3までの全60クラブからファン・サポーター投票などで選ばれた選手が出場しました。元日本代表で1993年のオールスター戦で初代MVPに輝いた三浦 知良選手などそうそうたるメンバーが集まった17年ぶりの夢の舞台。





鹿児島ユナイテッドFCからは村主監督が指揮をとるJ2・J3WESTーBのメンバーとして吉尾選手や嵯峨選手など5人が出場。チームは百年構想リーグの地域ごとに分けられ、6チームがトーナメント形式で戦いました。試合は前後半なしの30分。紫のユニフォーム、J2・J3WESTーBは1回戦でJ2・J3WESTーAと対戦しました。23分。J2・J3WESTーBは左サイドから巧みにパスをつなぎ、最後は吉尾！神村学園出身でギラヴァンツ北九州に所属する髙橋のパスからダイレクトに決め準決勝に進出します。（鹿児島ユナイテッドFC・吉尾虹樹選手）「たくさんのゴールとって、見ている方々を楽しませようという監督の言葉で入って。1点でとどまったが、ゴールに向かうプレーが多かったと思うし、自分もシュート打とうと思っていたので、それが結果につながってよかった」準決勝では、J1WESTと対戦。この試合でもユナイテッドの選手が活躍します。7分、杉井のアシストで大分トリニータの榊原がシュート！1対0でJ1のチームに勝ち、決勝へ進出します。J2・J3同士の対決となった決勝は敗れ、J2・J3WESTーBは準優勝で幕を閉じました。また、Jリーグは来シーズンのホーム開幕カードを発表しました。ユナイテッドのホーム開幕戦は8月8日か9日。ザスパ群馬を迎え撃ちます。