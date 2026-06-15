31年ぶりの開催となった大相撲パリ公演が14日千秋楽を迎えました。横綱・大の里らがフランスの観客を沸かせ、「SUMO」を世界へ発信。

現地での会見ではけがも良くなってきたと話し、名古屋場所に向けて意気込みました。

横綱の土俵入り「よいしょ！」

14日まで2日間の日程で開かれた大相撲パリ公演。

石川県津幡町出身の大の里は、フランスの観客およそ1万5000人の前で横綱土俵入りを披露しました。2日目には満員御礼のなか、純白の綱締めを実演。

エッフェル塔近くの広場ではすぐに観光客に

トーナメント戦では大の里本来の力強さを披露！とまではいきませんでしたが、3回戦まで勝ち進み、詰めかけた多くのファンを魅了しました。

また、参加した力士たちが地元の子どもたちと土俵上で力比べを行うなど相撲の楽しさを伝えていました。

海外公演の魅力のひとつは、普段なかなか見られないリラックスした力士の姿を見られること。

大の里は11日、横綱・豊昇龍と共にパリの観光名所・エッフェル塔が見渡せる広場を訪れると…

瞬く間に観光客に囲まれてしまいました。

大の里と撮影した人「うまく撮れたかどうかわからないくらい興奮して覚えていない」

横綱・大の里「休場していたので、こういうのは久々だったので、観光を楽しみながら、相撲もがんばっていきたい」

7月場所に向けてしっかりと頑張りたい

現地で開かれた記者会見では、自身のけがにも触れ、来場所に向け意気込みを語りました。

横綱・大の里「先場所は全休ということで、勇気のいる決断をして15日間休んで、ケガの方もだいぶ良くなってきているのでパリでがんばって、次の日本に帰って7月場所に向けて、しっかりと頑張りたいと思っています」

多くの海外ファンを魅了し、フランスで英気を養った大の里。

7月12日から始まる名古屋場所での再起に向け期待が高まります。