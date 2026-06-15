県大会への切符をかけた、中学生アスリートの熱戦です。

長崎市中総体の競技「サッカー」と「バスケットボール」の試合が長崎スタジアムシティで初めて行われ、選手たちが躍動しました。

301チーム4886人が出場した、長崎市の中総体。

最終日の15日は、サッカーの3位以上を決める試合が「V・ファーレン長崎」の本拠地、ピーススタジアムで初めて行われました。

このうち第3代表決定戦では、「海星中学校」と「長崎南山中学校」が激突。

海星が2-1で勝利し、県大会進出を決めました。

（海星中 金子 稜祈 主将）

「楽しかった。とてもいい芝で、プレーしやすかった。観客がいっぱい入っていて(チームの)声が聞こえなかったが、しっかりコミュニケーションがとれてよかった」

ハピネスアリーナで行われたのは、バスケットボールの「第3代表決定戦」。

白熱の好ゲームに、アリーナは大歓声に包まれました。

（緑が丘中 岳尾 恭太 主将）

「いつも自分たちが見ている選手と同じ場所でプレーできる喜びがあった。とても新鮮で、いい経験になった」

決勝の結果、サッカーは「三重中学校」が優勝。

バスケットボールは男子が「淵中学校」、女子は「純心中学校」がそれぞれ優勝しました。

県中総体は、来月25日～27日まで長崎市と佐世保市、諫早市で行われます。