ベストセラーバッグがリデザインされて付録に！「2WAYショルダーリュックBOOK」が付いてくる『Y′SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』は7月6日発売

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