ベストセラーバッグがリデザインされて付録に！「2WAYショルダーリュックBOOK」が付いてくる『Y′SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』は7月6日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』（宝島社）の「2WAYショルダーリュックBOOK」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月6日に発売される『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』（税込4609円）。付録として、「2WAYショルダーリュックBOOK」が付いてきます。
世界的デザイナー山本耀司氏が手がけるモードブランド「Y's（ワイズ）」の雑貨コラボとして誕生した「Y'SACCS（イザック）」のベストセラーバッグが、本誌限定で保冷機能付きにリデザインされて登場。裏地にアルミシートを採用することで、保冷バッグとしての機能をプラスしています。食材の買い物や弁当の持ち運びなど、普段使いのシーンでも重宝しそうな一枚です。
トートとリュックを自在に持ち替えられる2WAYギミックはそのままに、仕事にも買い物にもフィットするサイズ感（タテ33×ヨコ25×マチ10cm）が特徴。シーンに合わせてスタイルを変えられる汎用性の高さが魅力です。表紙・本誌にはタレントの朝日奈央さんが登場し、「Y'SACCS」の新作から人気アイテムまでたっぷり紹介しています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』の「2WAYショルダーリュックBOOK」が見逃せない！
宝島社から7月6日に発売される『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』（税込4609円）。付録として、「2WAYショルダーリュックBOOK」が付いてきます。
ベストセラーバッグが保冷機能付きでリデザイン！裏地にアルミシートを採用
世界的デザイナー山本耀司氏が手がけるモードブランド「Y's（ワイズ）」の雑貨コラボとして誕生した「Y'SACCS（イザック）」のベストセラーバッグが、本誌限定で保冷機能付きにリデザインされて登場。裏地にアルミシートを採用することで、保冷バッグとしての機能をプラスしています。食材の買い物や弁当の持ち運びなど、普段使いのシーンでも重宝しそうな一枚です。
トートとリュックを持ち替えられる2WAY仕様で使い勝手も抜群
トートとリュックを自在に持ち替えられる2WAYギミックはそのままに、仕事にも買い物にもフィットするサイズ感（タテ33×ヨコ25×マチ10cm）が特徴。シーンに合わせてスタイルを変えられる汎用性の高さが魅力です。表紙・本誌にはタレントの朝日奈央さんが登場し、「Y'SACCS」の新作から人気アイテムまでたっぷり紹介しています。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)