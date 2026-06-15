これから発売される注目雑誌から、魅力的な付録「2WAYショルダーリュックBOOK」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。発売前に予約しておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』（宝島社）の「2WAYショルダーリュックBOOK」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』の「2WAYショルダーリュックBOOK」が見逃せない！


宝島社から7月6日に発売される『Y'SACCS 大ヒットバッグが保冷機能付きで新登場！ 2WAYショルダーリュックBOOK』（税込4609円）。付録として、「2WAYショルダーリュックBOOK」が付いてきます。

ベストセラーバッグが保冷機能付きでリデザイン！裏地にアルミシートを採用


世界的デザイナー山本耀司氏が手がけるモードブランド「Y's（ワイズ）」の雑貨コラボとして誕生した「Y'SACCS（イザック）」のベストセラーバッグが、本誌限定で保冷機能付きにリデザインされて登場。裏地にアルミシートを採用することで、保冷バッグとしての機能をプラスしています。食材の買い物や弁当の持ち運びなど、普段使いのシーンでも重宝しそうな一枚です。

トートとリュックを持ち替えられる2WAY仕様で使い勝手も抜群


トートとリュックを自在に持ち替えられる2WAYギミックはそのままに、仕事にも買い物にもフィットするサイズ感（タテ33×ヨコ25×マチ10cm）が特徴。シーンに合わせてスタイルを変えられる汎用性の高さが魅力です。表紙・本誌にはタレントの朝日奈央さんが登場し、「Y'SACCS」の新作から人気アイテムまでたっぷり紹介しています。
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(文:All About ニュース お買いもの部)