サッカーのワールドカップ北中米3か国大会。日本代表の初戦が15日朝行われ、石川県内も熱気に包まれました。

強豪オランダ相手に貴重なゴールを決めた中村敬斗選手の胃袋は石川県の食材や器が支えていました。

日本代表の重要な初戦、格上オランダとの試合を応援しようと輪島市町野町の公民館には朝早くから住民が集まっていました。

輪島市町野町の住民「町野が出ればいいな。早く登場してほしいという思いでいっぱいです」

輪島市町野町は、地名にちなみ日本代表の町野選手の「勝手に応援団」を結成

町野町は先日、W杯のメンバーに追加召集された町野修斗選手を町名にちなんで応援しようと、2025年6月に「勝手に応援団」を結成。

15日の試合で出場機会はありませんでしたが、今後の活躍に住民の期待が高まります。

町野町の住民「追いつけて良かった。試合に出てほしいと思った」

中村敬斗選手の専属料理人は石川県出身

オランダ戦で貴重なゴールを決めた中村敬斗選手。その中村選手の胃袋を支えているのが石川県出身の料理人です。

沢山慶充さん「普段は食事を作らせてもらっている。食事以外でも過ごすことが多くて、日々いかに気持ちよく過ごせるかに取り組んでいる」

普段、中村選手がプレーしているフランスで専属シェフを務めるのは金沢市出身の沢山慶充さん。

沢山さんは、県立工業高校を卒業後、東京の飲食店や海外で料理人としての経験を積みます。

本田圭佑選手の専属料理人としてサポートの経験も

およそ10年前には星稜高校出身の本田圭佑選手の専属料理人として当時のロシアW杯出場をサポートしていました。

沢山慶充さん「海外で生活していると、ストレスもかかってくるし娯楽もほとんどないので食事を楽しみにしていることにこだわりたいと思って作っている。」

日々のパフォーマンスに直結する食生活。

中村選手のお気に入りを聞いてみると？

牛田和希キャスター「中村選手の好きなメニューは？」

沢山慶充さん「ハンバーグですね。肉肉しいというか野菜も摂れる味付けを意識しています」

そして、毎日の食事で使われている素材や器は石川県のものなんです！

沢山慶充さん「僕自身、味噌をフランスに持って行って、珠洲の塩を使って発酵させたものを使っている。茶碗は合六椀を使っています」

石川の食材をエネルギーの源に、沢山シェフの徹底した食事管理でオランダ戦は見事なゴール！今後も中村選手の活躍に注目です。