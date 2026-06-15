「結婚しました」元AKB48メンバーの報告にファン騒然！ 「人妻に」「めっちゃびっくりしたわ」
元AKB48湯本亜美さんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。「結婚しました」と報告しました。
【写真】元AKB48メンバー、結婚報告？ に反響
コメントでは「おめでとうございます(笑)」「めっちゃびっくりしたわ」「ドラマかーw」「人妻に」「おーやったな」「ずるいしん！」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】元AKB48メンバー、結婚報告？ に反響
「ドラマかーw」湯本さんは「結婚しました」とつづり、YouTube動画のリンクと共に1枚の画像を公開。「結婚しました」という大きなテロップが入った画像には、左手の薬指に指輪をはめてほほ笑む姿が写っています。しかし、これは主演を務めた配信ドラマ『隣の人妻』（PrimeVideo）にちなんだ演出。YouTube動画ではマネジャーが撮影現場に密着し、ドラマの舞台裏や、真剣に芝居に臨む湯本さんの姿などを収めています。
共演者との写真も公開4月9日には「『刺激ストロングSP』にてドラマ【隣の人妻】主演を務めさせて頂きました !」とつづり、2枚の写真を公開。共演者とのオフショットを披露しました。続けて「人生初の"サレ妻" ハッピーエンドかバッドエンドか是非最後までお楽しみください」と作品をアピール。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)