テレ東アナ、なりすましアカウントに言及「ご確認をお願いします」
テレビ東京の藤井由依アナウンサーが15日、自身のXを更新。なりすましアカウントについて言及した。
【写真】「ご確認をお願いします」犬の写真とともに注意を呼び掛ける藤井由依アナ
藤井アナは「なりすましアカウントからの連絡が増えています。ご確認をお願いします」と投稿した。
画像では犬とともに映る写真とともに「偽アカウントにご注意ください」「Instagram・Xはこのアカウントのみ運用しています。偽アカウントからのフォロー・DMにお気をつけください！私から投資情報やLINEなどをお送りすることはありません」「プラットフォーム側への報告をお願いいたします」と呼び掛けている。
【写真】「ご確認をお願いします」犬の写真とともに注意を呼び掛ける藤井由依アナ
藤井アナは「なりすましアカウントからの連絡が増えています。ご確認をお願いします」と投稿した。
画像では犬とともに映る写真とともに「偽アカウントにご注意ください」「Instagram・Xはこのアカウントのみ運用しています。偽アカウントからのフォロー・DMにお気をつけください！私から投資情報やLINEなどをお送りすることはありません」「プラットフォーム側への報告をお願いいたします」と呼び掛けている。