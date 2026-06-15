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　テレビ東京の藤井由依アナウンサーが15日、自身のXを更新。なりすましアカウントについて言及した。

【写真】「ご確認をお願いします」犬の写真とともに注意を呼び掛ける藤井由依アナ

　藤井アナは「なりすましアカウントからの連絡が増えています。ご確認をお願いします」と投稿した。

　画像では犬とともに映る写真とともに「偽アカウントにご注意ください」「Instagram・Xはこのアカウントのみ運用しています。偽アカウントからのフォロー・DMにお気をつけください！私から投資情報やLINEなどをお送りすることはありません」「プラットフォーム側への報告をお願いいたします」と呼び掛けている。