【近畿の天気】16日（火）は午前を中心に貴重な日ざし 今週後半は梅雨が本格化まとめて洗濯物も片付けて 南部は夜に傘の出番
6月16日（火）の近畿地方は、梅雨が本格化する前の貴重な日ざしが届くでしょう。
洗濯物をまとめて片付けるのにも良さそうです。日本海に中心のある高気圧に北から覆われて、午前を中心に広く晴れるでしょう。
ただ、午後は南から湿った空気が流れ込み、次第に雲が広がる見込みです。夜は南部で雨の降る所がありそうです。
洗濯日和となりますが、南の地域ほど、乾いたら早めに取り込むのが良いでしょう。
朝の最低気温は、北部でけさより3℃ほど低い15℃前後、中部と南部は前日と同程度の17～20℃くらいの所が多い予想です。
日中の最高気温は、26～30℃くらいの所が多く、日なたではカラッとした暑さになりそうです。
17日（水）以降は梅雨前線が北上し、本州付近に停滞するでしょう。近畿地方も梅雨空の日が多くなりそうです。
特に土日は広く雨が降り、日曜を中心に雨の量が多くなるおそれもあります。
気温も平年並みか高く、ジメジメ・ムシムシした体感の日が増えてくる見通しです。体調や食品の管理にご注意ください。