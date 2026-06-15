6月16日（火）の近畿地方は、梅雨が本格化する前の貴重な日ざしが届くでしょう。

洗濯物をまとめて片付けるのにも良さそうです。日本海に中心のある高気圧に北から覆われて、午前を中心に広く晴れるでしょう。

ただ、午後は南から湿った空気が流れ込み、次第に雲が広がる見込みです。夜は南部で雨の降る所がありそうです。

洗濯日和となりますが、南の地域ほど、乾いたら早めに取り込むのが良いでしょう。

朝の最低気温は、北部でけさより3℃ほど低い15℃前後、中部と南部は前日と同程度の17～20℃くらいの所が多い予想です。

日中の最高気温は、26～30℃くらいの所が多く、日なたではカラッとした暑さになりそうです。



17日（水）以降は梅雨前線が北上し、本州付近に停滞するでしょう。近畿地方も梅雨空の日が多くなりそうです。

特に土日は広く雨が降り、日曜を中心に雨の量が多くなるおそれもあります。

気温も平年並みか高く、ジメジメ・ムシムシした体感の日が増えてくる見通しです。体調や食品の管理にご注意ください。