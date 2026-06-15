元日本代表の鈴木啓太氏（44）が、自身のYouTube「鈴木啓太/Keita Suzuki」を更新。強豪・オランダと引き分けた北中米W杯1次リーグF組第1戦で、印象に残った日本の選手名を挙げた。

鈴木氏は「勝ち点1を獲得した結果は素晴らしかった。2回リードされて追いつくタフさは今の日本代表の強さ。自信を持ってプレーしている」と称えた。

個の試合で印象に残った日本の選手について、まず名前を挙げたのは最初の同点ゴールを決めたMF中村敬斗だった。

「中村敬斗にゴールの匂いがするのはこの大会の中でいいポイントになる。左サイドの攻撃の中でアクセントつけてくれるのは分かっていたけどゴールを奪ってくれたのは大きい」と、今後の戦いにも好影響を与える活躍だったと指摘した。

そしてもう1人、名前を挙げた。

「あとザイオン（GK鈴木彩艶）の出来ってのはこの大会（勝ち）上がっていくにはすごく重要だなってことを痛感した。2ゴール奪われましたけど、それ意外のところでは枠内のシュートストップの安定感あった」と、守護神の踏ん張りを称えた。