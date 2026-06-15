チアリーディングのジャパンカップ日本選手権の出場をかけた関西選手権大会が１４日、Ａｓｕｅアリーナ大阪で行われ、箕面自由学園高が総合優勝を果たした。ディビジョン１高校の部と、ディビジョン２も制覇。大学の部は梅花女大、中学の部は箕面自由学園中が優勝した。ジャパンカップ日本選手権は８月２７日〜３０日に国立代々木第１体育館で開かれる。

ディビジョン１に出場した箕面自由学園高には、元サッカー日本代表の父を持つ１年生が抜てきされた。２００６年Ｗ杯でジーコジャパンのメンバーとして日の丸を背負った加地亮さんの娘、琳香（りんこ）選手。「今回の大会は高校生として出る初めての大会。緊張するんですけど、この１６人でできる演技を楽しんで２分半やりきりたい」と意気込んで臨み、ベースを務めてチームの優勝に貢献した。

１年生ながら上級生に交ざってメンバー入り。箕面自由学園高・野田一江監督は「決して技術力が高いわけではなく不器用だけど、それを全て打ち消す情熱があります。初心者ばかりでがむしゃらに頑張っていた頃のベアーズの選手のよう。チアが大好きっていう気持ちが練習から伝わってきます」と琳香のチアに向き合う姿勢をたたえる。

Ａチーム担当の坂上知春コーチも「存在感は抜群ですね。誰よりも明るいし声を出してくれます。見ているだけで元気になるから」と抜てきした意図を説明。ひたむきに取り組んだことで入部約２カ月でチャンスをつかんだ。高校チアはまだ始まったばかり。伸びしろたっぷりの元気星が名門で成長を遂げていく。

ジャパンカップ日本選手権・準決勝への出場権獲得チームは以下の通り。

【中学の部】

箕面自由学園中

堺チアリーディングクラブ・Ａ

【高校の部】

箕面自由学園高

梅花高

大産大付

【大学の部】

梅花女大

立命大

大院大