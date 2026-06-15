HOMINISオリジナル企画「花澤香菜をつくる6つのピース」。3つ目のテーマは「ラジオ」。長年、自身の冠番組『明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？』を続けてきた花澤香菜だが、その一方で、いちリスナーとしてもラジオを深く愛してきた。radikoをきっかけにラジオを聴く習慣が一気に広がり、今では朝起きてから移動中、帰宅後まで、生活のそばには常にラジオがあるという。日々の出来事を話して気持ちを整理できる場所であり、新しいエンタメや気になる人に出会う入り口でもあるラジオは、花澤にとって今や欠かせない存在になっている。

番組を続ける中で感じてきたラジオならではの面白さ、パーソナリティとして話すことのやりがい、そして熱心なリスナーだからこそ見えている魅力とは何か。さらに、いまよく聴いている番組や、これからラジオで会ってみたい相手についても語ってもらった。

――3つ目のテーマは「ラジオ」です。花澤さんはご自身の番組も長く続けてこられましたが、改めて、ラジオにハマったきっかけは何だったのでしょうか？

「文化放送で自分のラジオを長くやらせてもらっているんですけど、実は18歳くらいまで、なぜかラジオを聴く習慣がまったくなかったんです。どうやって聴けばいいのかも、あまりよく分かっていなくて。きっかけになったのは、『東京03の好きにさせるかッ！』(NHKラジオ)にゲストで出させていただいた時でした。『これ、オンエアを聴きたいな』と思って、そのタイミングでradikoをダウンロードしたんです。せっかくだから何か聴いてみようと思っていた頃に、ちょうど佐藤多佳子さんの『明るい夜に出かけて』を読んでいて、その中にアルコ＆ピースさんの『オールナイトニッポン』が出てきたんです。本に出てきたから聴いてみようと思ったんですけど、その時にはもう『オールナイトニッポン』は終わっていて。そこで『アルコ＆ピース D.C.GARAGE』をやっていると知って、『じゃあこれを聴こう』と思って聴いてみたら、外で聴いていたのに、交差点でうずくまるくらい笑ってしまって(笑)。『ラジオってこんなに面白かったんだ』と思いましたし、これを聴かないのはもったいないかもしれないと思って、そこからどんどん広がっていきました」

――そこから一気にハマっていくわけですね

「その番組の作家さんが福田(卓也)さんなんですけど、福田さんが関わっている番組なら、きっと好きだろうなと思って、そこからいろいろ探していくようになりました。そうしたら、自分の好きなノリに近い番組がけっこうあって。そこからさらに聴く番組がどんどん増えていきました」

――花澤さんが思う、ラジオというメディアの一番の魅力はどこにあるのでしょうか？

「やっていて大きいのは、日常生活の中で『これ、ラジオで話そう』って思う瞬間が本当に多いことですね。面白い出来事があった時もそうですし、すごくムカッとすることがあった時も、『これはラジオで話そう』って思える。そこで消化できるんです。パーソナリティの方もよく言うと思うんですけど、自分にとってマイナスだった出来事も、ラジオで楽しく話せたら、それでひとつ終われる感覚があるんですよね。あと、私自身のこともずっと話してきているので、節目のタイミングとか、何か発表がある時も、絶対にラジオで話したいっていう気持ちがあります」

――ご自身の出来事や感情を整理する場所にもなっているんですね

「そうですね。聴く側としては、やっぱりいろんな情報に出会えるのが面白いです。エンタメの話もそうですし、映画だったり、お笑いの配信番組だったり、ニュースだったり。こんな情報があるんだって、ラジオから知ることがすごく多いんです。それに、気になる人がいた時に、その人を掘り下げる入り口として、ラジオってすごく優れていると思うんですよね。テレビだとどうしても短い時間で、瞬発力のあるコメントが求められることも多いですけど、ラジオだと長くしゃべってくれるので、その人のことを知りやすい。そこも魅力だと思います」

――普段はどんなタイミングでラジオを聴くことが多いんですか？

「朝起きてすぐ聞きます(笑)。目覚ましを止めて、そのまま昨日のラジオを流し始めて、ベッドの中でも聴いています。そこから支度の間もずっと一緒で、移動中も聴いて、仕事して、また移動中に聴いて、帰りも聴いて......という感じですね」

――本当に生活の中にラジオが入り込んでいるんですね

「もうずっと聴いています。聴きたい番組が本当にたくさんあるので大変なんですよ。帯番組もありますし、30分の番組もあれば1時間の番組もあるし、もっと長いものもあるので、時間がいくらあっても足りないです(笑)」

――たくさん聴かれている中で、最近よく聴いている番組や、特に印象に残っているものはありますか？

「最近よく聴いているのは、『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』です。毎週木曜の朝に更新されるんですけど、朝から何かに怒っているおふたりの話を聞くのが、すごくいいんですよ(笑)。ずっと何かにイライラしているんですけど、そのテンポや相性がとても良くて、面白く聴いています。あと、『ライトニングカタパルト』もよく聴いています。これは放送作家の福田さんが手がけているPodcastで、月曜は酒井健太さんと相田周二さん、水曜は小嶋陽菜さんが担当されているんですけど、小嶋さんの回が本当に面白くて。声のテンションがすごく心地いいんですよ。ふわっとしているように聞こえるのに、話している内容にはしっかり芯があって、そのギャップに惹かれます」

――これまで長くラジオに関わってこられましたが、今後、ご自身の冠番組などで対談してみたい方や、呼んでみたいゲストはいらっしゃいますか？

「もともとは、以前参加したラジオイベントでご一緒する予定だった、四千頭身の都築(拓紀)さんとお会いしてみたかったんです。ただ、公開録音のスケジュールが変更になったこともあって、実際にご一緒できるかどうかがまだわからなくて。なので、もし叶わなかったら、都築さんとはぜひどこかでリベンジしたいなと思っています。あと、やっぱり三四郎さんですね。ラジオのファンクラブに入っているくらい好きなので、おふたりと一緒にラジオができたら本当にうれしいです。相田(周二)さんとは、『妹は知っている』のプロモーションで『オールナイトニッポン』の枠内企画『コラボレートニッポン』をご一緒して、1カ月パーソナリティを担当させてもらったことがあって。それがすごくうれしかったので、またその流れでご一緒できたらいいなと思っています」

――ぜひ見てみたいです

「あと今、すごくお会いしたいのは小嶋陽菜さんです！ 今『ぽかぽか』に出させてもらっているので、もしかしたらどこかでお会いできる機会があるかもしれないんですけど、できれば対談みたいな形で、じっくりお話ししてみたいですね」

取材・文＝川崎龍也 撮影＝MISUMI

オフィシャルサイト「hanazawa-kana.com」

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