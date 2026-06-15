工藤静香、収穫した山桃＆ハーブ使った炭酸ドリンク披露「ご自宅でいろいろ育ててすごい」「美の秘訣ですね」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】歌手の工藤静香が6月14日までに自身のInstagramを更新。採れたての旬のフルーツの収穫について公開し反響を呼んでいる。
【写真】キムタクの56歳妻「お家で真似したい」自家製山桃＆ハーブで手軽に作った炭酸ドリンク
工藤は「山桃！熟すると直ぐに落ちてしまうから、こっそり収穫するのが難しい＆蚊との戦いになります。笑」とつづり、山桃がたわわに実っている様子や、収穫した山桃の写真を複数枚投稿。また「移動中お湯を持って来れなかったので、炭酸水でハーブを楽しみました！」と新幹線での移動中に用意した山桃とハーブのオリジナルドリンクも披露した。
この投稿に「オリジナルドリンク美味しそう」「ご自宅でいろいろ育ててすごい」「山桃のアレンジが良いですね」「旬のフルーツたっぷりで素敵」「レシピ豊富ですごい」「お家で真似したい」「これが美の秘訣ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの56歳妻「お家で真似したい」自家製山桃＆ハーブで手軽に作った炭酸ドリンク
◆工藤静香、採れたての山桃＆ハーブで自家製ドリンク
工藤は「山桃！熟すると直ぐに落ちてしまうから、こっそり収穫するのが難しい＆蚊との戦いになります。笑」とつづり、山桃がたわわに実っている様子や、収穫した山桃の写真を複数枚投稿。また「移動中お湯を持って来れなかったので、炭酸水でハーブを楽しみました！」と新幹線での移動中に用意した山桃とハーブのオリジナルドリンクも披露した。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿に「オリジナルドリンク美味しそう」「ご自宅でいろいろ育ててすごい」「山桃のアレンジが良いですね」「旬のフルーツたっぷりで素敵」「レシピ豊富ですごい」「お家で真似したい」「これが美の秘訣ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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