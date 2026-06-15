捕まった？忍びを妖艶に表現！ 「アズールレーン」より伊404が着せ替え「華やかなれ、紅緒の舞」の姿でフィギュア化2027年7月発売予定
【伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.】 2027年7月 発売予定 価格 通常版：27,500円 展示ケース付きスペシャル版：35,200円
フィギュア本体
吊り下げ用台座
吊り下げ用編み込み紐 一式
ディスプレイ用クリアスタンド
説明書
＜スペシャル版＞
展示ケース
(C) Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.
海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.」を2027年7月に発売する。価格は通常版が27,500円、展示ケース付きスペシャル版が35,200円。
本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜所属の大型潜水空母「伊404」が着せ替え「華やかなれ、紅緒の舞」を纏った姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。
フィギュア本体に巻き付けられた縄はPVC素材を使用しており、本体と一体成型されている。吊り下げには付属の編み込み紐を使用し、3本の紐をそれぞれ所定の3か所の紐通し用リングへ順番に通したうえで、台座に掛けて飾る仕様となっている。
なお、通常の吊り下げ状態では安定して展示できるが、破損の原因となる恐れがあるため、展示時に本体を揺らしたり、強い力を加えたりしないよう注意が必要となる。
また、展示ケース付きスペシャル版では、専用展示ケースが付属しており、ゲーム内の印象的なシーンをより一層忠実に再現し、臨場感あふれるディスプレイを楽しむことができる。
「伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.」仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
吊り下げ用台座
吊り下げ用編み込み紐 一式
ディスプレイ用クリアスタンド
説明書
＜スペシャル版＞
展示ケース
展示ケース付きスペシャル版
(C) Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。