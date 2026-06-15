【伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.】 2027年7月 発売予定 価格 通常版：27,500円 展示ケース付きスペシャル版：35,200円

海外のホビーメーカー「AniGame」は、フィギュア「伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.」を2027年7月に発売する。価格は通常版が27,500円、展示ケース付きスペシャル版が35,200円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜所属の大型潜水空母「伊404」が着せ替え「華やかなれ、紅緒の舞」を纏った姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

フィギュア本体に巻き付けられた縄はPVC素材を使用しており、本体と一体成型されている。吊り下げには付属の編み込み紐を使用し、3本の紐をそれぞれ所定の3か所の紐通し用リングへ順番に通したうえで、台座に掛けて飾る仕様となっている。

なお、通常の吊り下げ状態では安定して展示できるが、破損の原因となる恐れがあるため、展示時に本体を揺らしたり、強い力を加えたりしないよう注意が必要となる。

また、展示ケース付きスペシャル版では、専用展示ケースが付属しており、ゲーム内の印象的なシーンをより一層忠実に再現し、臨場感あふれるディスプレイを楽しむことができる。

「伊404 華やかなれ、紅緒の舞Ver.」

展示ケース付きスペシャル版

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体吊り下げ用台座吊り下げ用編み込み紐 一式ディスプレイ用クリアスタンド説明書＜スペシャル版＞展示ケース

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。