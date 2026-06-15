5月に福岡市東区の海岸で溺れ、意識不明の重体となっていた11歳の男の子が6月14日、死亡しました。この事故を受け、水難学会の専門家が現地を調査しました。

■平山翼記者

「事故があった現場です。水難学会の専門家たちが実際に海に入り、水の深さを測るなどの調査が行われています。」



6月15日午後、福岡市東区の奈多海岸では、水難学会の専門家2人が、事故があった現場付近の海底構造を調べるなどしました。

奈多海岸では5月31日、同級生3人と遊びに来ていた小学5年生の11歳の男の子が溺れ、意識不明の重体となっていましたが6月14日、死亡しました。



一緒にいた同級生は警察に対し「波消しブロックに沿って、海の中を沖の方に歩いていて、 急に深くなって溺れた」と話したということです。



調査では、事故の原因が、波消しブロックなどの構造物周辺の特有の海底構造による可能性が指摘されました。

■水難学会・安倍淳 理事

「構造物があって安心だったと思うが、構造物の根っこは打ち寄せる波が出ていく道。その道がやはり深くなっていた。」



現場から1キロほど離れた海岸では、去年6月に小学6年生の男の子が死亡する事故が発生していて、水難学会は7月、改めて調査を実施するとしています。