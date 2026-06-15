失恋直後の要注意なメンズとは！？Ray㋲の3人が赤裸々トークで明かす【失恋からの立ち直り方】

Ray㋲のナナ、紗来、紅葉が、読者の皆さんと恋バナをするために集結！今回は、誰もが落ち込んでしまう「失恋トーク」を赤裸々に語ってもらいました。つらい経験を乗り越えて成長したエピソードや理想の恋愛観など、失恋するたびに強くなる秘訣を、ぜひチェックして♡

沼らせガールをテッテーカイボウ♡ ファンミの続きのおハナシ ここからは、イベントのお話し会で答えられなかった質問の続きをお届け♡ まわりを沼らせちゃう女のコってどんなコ？をRay㋲と一緒にフカボリしていこ〜！

Question 失恋したことありますか？ 失恋こそ、いい女への道なのだーーーー！ 始まる恋もあれば、終わってしまう恋もある。いろんな思いを乗り越えてきたからこそ成長できた恋愛エピソードを語ってもらったよ。

失恋直後は“毒キノコ”なメンズに注意！？ 加藤ナナ（以下、ナナ）：「2人は失恋したときって、どうやって立ち直る？」 中川紅葉（以下、紅葉）：「私はとことん落ち込む派。めっちゃ泣くしひとりカラオケに行って失恋ソングも歌う！」 本田紗来（以下、紗来）：「ちゃんと悲しみきるのって絶対、大事だよね。私は逆に予定をめっちゃ入れる。忙しくしていても、ふと悲しくなるんだけど、それでもある日急に『あれ、今日あんまり考えてないかも』って瞬間がきて、立ち直ったことに気づくみたいな」 ナナ：「時間が一番効くよね。失恋直後ってなんか変な人にひっかかりやすくない？『辛かったね』って言ってくれる人がいつも以上にやさしく見えて……」 紅葉：「それ、みんなで“毒キノコ”って呼んでた。寂しさと好きって意外と混ざっちゃうから。そんな経験も、失恋直後は特に慎重になるべきって教訓になったりね（笑）」

“もともと楽しい毎日に彼氏がいる”が理想 紗来：「正直、失恋ってできればしたくないよね（笑）」 紅葉：「本当に。別れた直後は“人生終わった……”ってなるし」 紗来：「でも、失恋してから“恋愛以外の大事なもの”に気づいたりしない？家族のありがたみとか」 紅葉：「わかる！最近、高校の同級生と再会して、2週間に1回は会ってる。ごはん行ったり、旅行したり、本当に普通のことが楽しくて。恋愛中、こんなにも彼優先になっていたんだって気づけた。 今後、彼氏やだんなさんがいても、この友だちとの関係は大事にしたい。だから彼氏がいるから楽しいじゃなくて“もともと楽しい毎日に彼氏がいる”が理想なんだって気づけた」 ナナ：「それめっちゃいい！健全な分散だね。私は失恋すると“もっと頑張ろう”って自分磨きモードに入る。だからきっと、失恋するたびにキレイになれている！……ハズ（笑）」 紅葉：「絶対、元彼とつきあってた頃よりキレイになるんだって燃えるよね。振り返ると、あの恋があったから私の考え方も変われたし、失恋した辛さも、無駄ではないんだなって思える」 紗来：「女のコって失恋するたびにパワーアップしていく生き物だよね」 〈左・中川紅葉のコーデ〉ピンクキャミソール 4,390円／ZARA（ザラ）花柄キャミソール（一部店舗限定）3,990円／GapBody（Gap）シュシュ 4,400円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）〈中央・本田紗来のコーデ〉シアーロングガウン 11,550円／merry jenny イエローキャミワンピース 9,900円／Hugi（hugi）〈右・加藤ナナのコーデ〉ホールターキャミソール 14,960円／LILY BROWN グレーコットンブラ 6,270円／KEnTe 撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

中川紅葉