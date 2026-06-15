ガールオアレディ３…若槻千夏が好みの男性タイプを告白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』#１を６月14日（日）夜９時より放送した。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。『ガールオアレディ３』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など個性豊かな面々が集結。
６月14日（日）放送の第１話では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな８名の男性が登場。女性陣はマジックミラー越しに男性陣を品定めする。男性陣の姿を見たスタジオMC陣も大盛り上がり。藤森慎吾から「シーズン２でいきなり脱落みたいなのなかった？」と過去の展開について振られた若槻千夏は、「あった。なんか私が『この人がいい』って言った人が最初に落ちた」「楽しみがなくなりました」と自身の推しが早々に脱落してしまった悲しいエピソードを明かし、笑いを誘う。
そして、話題は今回の推しメンバーの話に。藤森から「AからHの中で、私はこの人推し、みたいなのありました？」と聞かれた若槻は「私はDの人です。ロン毛のDです」と即答。藤森から「ロン毛結構タイプ？」と尋ねられると、若槻は「キムタク世代なので」と理由を明かし、スタジオを沸かせた。
番組後半では、舞台となる沖縄県石垣島にて、女性陣がいよいよ男性陣と直接の初対面。しかしその場に若槻が推したDの男性・リュウノスケの姿はなく、女性陣から選ばれず早々に脱落してしまったことが判明。過去シーズンに引き続き、推しが初回でいなくなるという悲劇が繰り返されるまさかの結末に、若槻自身も「怖い……」と戦々恐々。平祐奈が「若槻さんの言った人落ちちゃった！」、アン ミカも「ちょっと本当にやめてください！」と大騒ぎする中、若槻は「本当にごめんなさい！でも私は一番いいと思ってました！」と必死にアピールし、スタジオは笑いに包まれた。
初対面を果たした男女のシーンを見たスタジオでは、大人数での立ち振る舞いやアプローチ方法についての話題に。MCの藤森は、自身の経験を踏まえた合コン必勝テクニックとして「到着するやいなや、女性陣に花を１本ずつみんなに配る」という独自の気配り術を告白。「これ、めちゃくちゃウケるんですよ、お姉様方」と自信満々に語る。この藤森ならではのスマートなテクニックに、アン ミカも「それやられたらイチコロやもん。結構、私、一輪のバラ好きやから」と反応。藤森は「アン ミカさん、ガチ目のやつじゃないですよ！」と大慌てするものの、アン ミカは「すぐにもう、目がハートになった」と大絶賛。
その夜、夕食の時間になると、男性陣は女性たちの待つ「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選んで同席することに。男性陣の選択によって明暗が分かれる過酷なシステムにレディのメンバーが「来なかったら無理」と緊張の面持ちで待つ中、スタジオの藤森も「０-７（で男性陣がガールを選ぶ）はやばいでしょうね」「（レディ）立ち直れないよ」と心配そうな表情を浮かべる。しかし、そんな心配をよそに結果はガール棟に３名、レディ棟に４名の男性が現れる波乱の展開に。ついに直接顔を合わせた男女のリアルな婚活の駆け引きが本格的にスタートした。
その後、女性陣は気になった男性と２ショットタイムへ。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユは、初対面の時から「色が白くてかわいい」と絶賛していた美容メーカー勤務・メイクアップアーティストのレイからの指名で２人きりに。レイから「この期間、メイクしてあげたいな」と言われたオダミユは「え、して欲しい」と大喜び。さらにレイがオダミユとの写真を撮影し「待ち受けにしてもらっていいかな？」とふざけて提案すると、オダミユは「え、待ち受け一緒にする？」と大胆に返し、出会って間もない２人はスマートフォンの待ち受け画面をお揃いに。
この初日とは思えない展開の早さとオダミユのテクニックに、若槻が「もうオダミユ固めましたね」と鋭いコメントを披露するなど、スタジオは大盛り上がりとなった。
第１話にも関わらず、20代“ガール”と30代“レディ”のシビアな品定めと計算尽くしのアプローチが早くも炸裂した『ガールオアレディ３』第１話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。『ガールオアレディ３』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など個性豊かな面々が集結。
そして、話題は今回の推しメンバーの話に。藤森から「AからHの中で、私はこの人推し、みたいなのありました？」と聞かれた若槻は「私はDの人です。ロン毛のDです」と即答。藤森から「ロン毛結構タイプ？」と尋ねられると、若槻は「キムタク世代なので」と理由を明かし、スタジオを沸かせた。
番組後半では、舞台となる沖縄県石垣島にて、女性陣がいよいよ男性陣と直接の初対面。しかしその場に若槻が推したDの男性・リュウノスケの姿はなく、女性陣から選ばれず早々に脱落してしまったことが判明。過去シーズンに引き続き、推しが初回でいなくなるという悲劇が繰り返されるまさかの結末に、若槻自身も「怖い……」と戦々恐々。平祐奈が「若槻さんの言った人落ちちゃった！」、アン ミカも「ちょっと本当にやめてください！」と大騒ぎする中、若槻は「本当にごめんなさい！でも私は一番いいと思ってました！」と必死にアピールし、スタジオは笑いに包まれた。
初対面を果たした男女のシーンを見たスタジオでは、大人数での立ち振る舞いやアプローチ方法についての話題に。MCの藤森は、自身の経験を踏まえた合コン必勝テクニックとして「到着するやいなや、女性陣に花を１本ずつみんなに配る」という独自の気配り術を告白。「これ、めちゃくちゃウケるんですよ、お姉様方」と自信満々に語る。この藤森ならではのスマートなテクニックに、アン ミカも「それやられたらイチコロやもん。結構、私、一輪のバラ好きやから」と反応。藤森は「アン ミカさん、ガチ目のやつじゃないですよ！」と大慌てするものの、アン ミカは「すぐにもう、目がハートになった」と大絶賛。
その夜、夕食の時間になると、男性陣は女性たちの待つ「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選んで同席することに。男性陣の選択によって明暗が分かれる過酷なシステムにレディのメンバーが「来なかったら無理」と緊張の面持ちで待つ中、スタジオの藤森も「０-７（で男性陣がガールを選ぶ）はやばいでしょうね」「（レディ）立ち直れないよ」と心配そうな表情を浮かべる。しかし、そんな心配をよそに結果はガール棟に３名、レディ棟に４名の男性が現れる波乱の展開に。ついに直接顔を合わせた男女のリアルな婚活の駆け引きが本格的にスタートした。
その後、女性陣は気になった男性と２ショットタイムへ。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユは、初対面の時から「色が白くてかわいい」と絶賛していた美容メーカー勤務・メイクアップアーティストのレイからの指名で２人きりに。レイから「この期間、メイクしてあげたいな」と言われたオダミユは「え、して欲しい」と大喜び。さらにレイがオダミユとの写真を撮影し「待ち受けにしてもらっていいかな？」とふざけて提案すると、オダミユは「え、待ち受け一緒にする？」と大胆に返し、出会って間もない２人はスマートフォンの待ち受け画面をお揃いに。
この初日とは思えない展開の早さとオダミユのテクニックに、若槻が「もうオダミユ固めましたね」と鋭いコメントを披露するなど、スタジオは大盛り上がりとなった。
第１話にも関わらず、20代“ガール”と30代“レディ”のシビアな品定めと計算尽くしのアプローチが早くも炸裂した『ガールオアレディ３』第１話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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