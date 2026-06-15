ナルミヤキャラクターズ×ファミリーマート♡限定ぷにぷにチャームがもらえる！

平成女児ブームで再び注目を集める「ナルミヤキャラクターズ」が、ファミリーマートとのスペシャルコラボキャンペーンを開催♡エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノジュニアの「ベリエちゃん」が、思わず触りたくなる“ぷにぷにチャーム”になって登場します。対象商品を購入するともらえる数量限定企画なので、ナルミヤファンはもちろん、懐かしさを感じる大人女子も見逃せません♪

限定ぷにぷにチャームをゲットしよう♡

2026年6月16日（火）AM10:00より、全国のファミリーマート約16,400店にて「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種）」プレゼントキャンペーンを実施します。

期間中、対象商品を2個同時購入すると、限定チャームを1個プレゼント。

ナカムラくんやベリエちゃんたちの可愛らしさはそのままに、ぷにぷにとした触り心地を楽しめる特別なアイテムです♡

【実施期間】

2026年6月16日（火）AM10:00～6月29日（月）

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります。

※景品は、なくなり次第終了となります。

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対象グミをチェック！

コーラアップ

価格：261円(税込)

発売中

濃厚なコーラ味が楽しめる超ハード食感グミ。

ラムネアップ

価格：261円(税込)

発売中

爽快感のあるラムネ味が特徴のハードグミ。

メロンソーダアップ

価格：261円(税込)

発売中

爽やかなメロンクリームソーダ味のハードグミ。

ハニーレモンソーダアップ

価格：214円(税込)

発売中

甘酸っぱいハニーレモンソーダ味が楽しめる弾力食感グミ。

FURUBI by果汁グミレモン＆キウイ

価格：257円(税込)

発売中

レモン＆キウイ果汁100（生果汁換算比）使用。コラーゲン3,700mg、カカオセラミド、ビタミンC配合の美容系グミ。

果汁グミSpecial黄金桃

価格：254円(税込)

2026年6月16日（火）発売

国産黄金桃果汁を使用した、ジューシーで芳醇な味わいが魅力の限定フレーバー。

懐かしくて可愛い世界観に夢中♡

ナルミヤブランドを象徴する人気キャラクターたちが、今だけの限定チャームになって登場する今回のキャンペーン。

対象商品は普段のおやつやリフレッシュタイムにもぴったりなので、気軽に参加できるのも嬉しいポイントです♡

数量限定のため、気になる方は早めにファミリーマートをチェックして、お気に入りのキャラクターチャームを手に入れてみてくださいね♪