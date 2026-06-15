サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、日本と同じ１次リーグＦ組のスウェーデン―チュニジア戦がメキシコのモンテレイで行われ、スウェーデンが５―１で快勝し、白星発進した。

１試合を終え、Ｆ組はスウェーデンが勝ち点３で首位、オランダと日本は勝ち点１、チュニジアは勝ち点なしの最下位となった。

地元開催の１９５８年大会で準優勝の実績もあるスウェーデンが、５得点で大勝した。アヤリは先制点を含む２ゴール。イサクとヨケレスの強力２トップは１得点ずつを挙げた。チュニジアは４３分にレキクのゴールで１点差と迫ったが、後半、さらに３点を失った。

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モンテレイのまとわりつく暑さを振り払う、爽快なゴールだった。２２歳でスウェーデンの中盤のかじ取りを担うアヤリが、鮮烈なミドルシュートで２得点。日本もいるＦ組で、首位発進の立役者となった。

Ｗ杯デビュー戦の緊張は、試合前練習のピッチに立つと一気に解けた。「スタジアムとファンを見たら『やはり大舞台はいいものだな』と感じられた」。７分、こぼれ球を拾うと、無回転の高速シュートを突き刺して先制。中盤のボール争奪戦で体を張り、パスをつなぎ、試合終了間際には再び遠目から枠内にねじ込んだ。「（イングランドの）プレミアリーグでも何回か決めているから、自信はあった」と明かした。

父はチュニジア出身で、自らは熟慮の末にスウェーデン代表を目指した過去がある。得点後に笑わなかった点を尋ねると、「もちろん家族のことがあるから喜ばなかった」ときっぱり。イサクら外国にルーツを持つ選手が多い今の代表にあって、アヤリも巧みなボール扱いと一対一の強さで独特の彩りを加えている。

「オランダも日本も、どちらも強い。だから試合が楽しみだ」。古豪の若きキーパーソンが、早くも勢いに乗ってきた。（平地一紀）

チュニジア、攻守の切り替え追いつかず

チュニジアは、痛恨の大敗を喫した。５バックを敷いて守りを固めたはずが、攻守の切り替えの速さでスウェーデンについていけず、次々に失点。チーム唯一の得点を挙げたレキクは「１点差に追い上げた後、どんどん攻めていかないといけなかった。今日はミスを犯しすぎた」と悔やんだ。それでも、個の力が強く、好機になると迫力を持って攻める場面は度々あった。次戦は必勝の構えで来るだけに、日本は要警戒だ。