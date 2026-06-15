県は15日、長岡市内の高校でウェルシュ菌による食中毒が発生したと発表しました。学校内の食堂で食事した高校生50人が発症していますが、患者は全員快方に向かっているということです。



県によりますと食中毒があったのは長岡市の帝京長岡高校にある運動部用の食堂です。



12日午前10時30分頃、学校から長岡保健所へ「運動部の生徒複数人が6月12日早朝から下痢、腹痛、吐き気などの症状を呈しており、食中毒が疑われるため届け出る」という連絡がありました。





保健所が調査した結果、高校の運動部用の食堂で調理された食事を食べた部員やコーチ合わせて137人のうち、調査できた部員50人が、11日午後6時30分頃から下痢、腹痛などの症状を発症し、3人が医療機関を受診していたことが判明しました。また、保健所の検査で患者50人のうち8人から食中毒菌であるウエルシュ菌が検出されたということです。保健所は、患者に共通する食事がこの食堂で調理された食事に限られること、患者からウエルシュ菌が検出されたこと、患者の症状がウエルシュ菌によるものと一致することなどから、この施設で調理された食事を原因とする食中毒と断定しました。保健所の調査の結果、食材は特定されなかったということです。食堂で11日に提供されたメニューは、朝食にキャベツときのこの豚肉炒めやカボチャのそぼろ煮などで、夕食は洋風カツレツやスープ、キムチなどがバイキング形式で提供されていたということです。保健所は学校に対し、6月15日から16日の2日間、業務停止処分を命じました。なお13日から14日については学校が調理業務を自粛したということです。県によりますとウェルシュ菌は6時間から18時間潜伏するということです。肉や、魚介類、野菜の煮物などを加熱調理後、速やかに冷却せず、そのまま数時間から一夜室温に放置することで、大量に菌が増殖します。＜ウェルシュ菌予防のポイント＞・加熱調理したら速やかに食べる（前日調理は避ける）・加熱後に冷却する場合は小分けし速やかに20℃以下に冷ます・保存する場合は、10℃以下または65℃以上に保つ