１５日朝、桐生市の住宅街でクマ１頭が目撃され、近くの小中学校では、臨時休校の措置が取られました。クマは最初の目撃の後確認されていないということです。

１５日朝７時半ごろ、桐生市新宿１丁目付近を歩いていた男性から「クマが歩いているのを見た」と警察に１１０番通報がありました。警察によりますと、クマは体長１．５メートルで１頭で行動していたということです。通報を受け、警察官が付近を捜索しましたが、クマは見つかりませんでした。

クマの目撃現場に近い小中学校２校は１５日、臨時休校となりました。すでに登校していた多くの子どもたちは保護者が迎えに来て下校する対応がとられました。

桐生市は１５日、１時間おきに近隣の学校周辺をパトロールしたほか、消防がドローンを使って渡良瀬川や住宅地の上空から捜索を行いました。しかし、これまでに、クマの姿は確認されていません。

市内では、今月に入ってからすでに９件のクマの目撃情報が寄せられていますが、市街地での目撃は、今シーズン初めてです。警察などは、引き続き周辺の警戒を強めるとともに、近隣住民に注意を呼びかけています。