サッカーのワールドカップ北中米３カ国大会で日本代表の１次リーグ初戦を応援しようと、高崎市のスポーツバーには早朝からサポーターが詰めかけ熱い声援を送りました。

１５日午前４時から店を開けた高崎市のスポーツバー・ピッチにはサポーター約４０人が詰めかけました。大学のサークル仲間だというこのグループは、全員で団結して応援しようと黒いタンクトップを着て声援を送りました。平日、早朝からの試合。なかには、仕事前に駆け付けたサポーターも－。

８大会連続出場の日本は、準優勝３回を誇る強豪オランダと対戦。後半早々、先制点を奪われた日本は、１２分。中村敬斗がペナルティーエリアの外からシュートを決めて同点に追いつきます。

その後、オランダにゴールを許し勝ち越された日本は、後半４４分。コーナーキックから途中出場した小川航基のヘディングが鎌田大地の頭に当たってゴール、土壇場で追いつきました。終了間際に追いつく驚異の粘りにサポーターも喜びを爆発させました。強豪を相手に、２対２で引き分け貴重な勝ち点１を獲得した日本。

選手たちの活躍に興奮冷めやらぬ様子でした。店には後半の途中から出場した塩貝健人の親戚も訪れ、次の試合での活躍を期待していました。日本の次の試合は、日本時間２１日の午後１時から。チュニジアと対戦します。