7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』を盛り上げようと6月14日、プレイベントが開かれました。この中で市民モデルの公開オーディションも行われ、本番に出演する6人が決まりました。

新潟市で初開催となる東京ガールズコレクションを前に、14日、開かれたプレイベント。



NGT48が華やかなオープニングを飾ったあとは、村重杏奈さんや希空さんなど人気モデルたちが登場。



五泉市や見附市産のニットや亀田縞を取り入れた衣装を着用し、新潟の繊維産業の魅力をPRしました。



【希空さん】

「すごく軽くて、風通しも良くて涼しいので皆さんもぜひ着てほしい」



【村重杏奈さん】

「なかなか、こういうガーリーな服を着ることはないけど、これもいいかもと思って。このまま東京帰ります」



また、EXILEのTETSUYAさんがプロデュースするLDHダンスワークショップショーも行われ、DreamのAmiさんとともに会場を盛り上げました。



そして、ステージに登場したのはモデルやアーティストだけではありません。



7月の本番の出演権をかけた市民モデルオーディションの公開最終審査も実施。



夢に向かい挑戦している人などにスポットライトを当て、新潟の魅力をともに発信していこうと行われるもので、最終審査には書類審査・二次審査を勝ち上がった15人が参加しました。



中には3人の子どもを育てる母親も。



【参加者（3児の母）】

「女性であることとママであること、その中でできることを、子どもたちにもそうだが、1人の女性としてやれることを表現していきたい」



それぞれの夢を抱き、参加した15人の中から6人の合格者が決定。選ばれた6人にはオーディションのアンバサダー柏木由紀さんから花束が手渡されました。



【合格者】

「（Q.今の気持ちは？）うれしい」



【合格者（3児の母）】

「新潟も元気な人がいっぱいいると思うので、みんなで当日は楽しんでいきましょう」



『NAMICS presents TGC 新潟 2026』は7月18日に開かれます。