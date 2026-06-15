小学生対象の「大谷翔平選手賞」新設 『ゆうちょアイデア貯金箱コンクール』でアイデア募集
ゆうちょ銀行は15日、今回で51回目となる『ゆうちょアイデア貯金箱コンクール』で「大谷翔平選手賞」を新設すると発表した。
【写真】上品にケーキを食べる、デコピンくん（3枚目）
同コンクールは、1975年から半世紀にわたって小学校における工作課題の定番として親しまれている。貯金箱の作製を通じて、子どもたちの造形的な創造力を伸ばし、貯蓄に対する関心を持ってもらうのが目的。昨年の第50回には、全国から約37万人の小学生が参加した。
今年は、8月14日から創造力あふれるアイデア貯金箱の募集を開始。また、大谷翔平が「ゆうちょ銀行」のブランドアンバサダーに就任したことを記念し、「大谷翔平選手賞」を新設。「みんなのアイデアを貯金箱にして、大谷選手に届けよう！」と呼びかける。
全員に参加賞、入賞者には賞品が贈呈され、入賞作品は展示会で展示される。
【写真】上品にケーキを食べる、デコピンくん（3枚目）
同コンクールは、1975年から半世紀にわたって小学校における工作課題の定番として親しまれている。貯金箱の作製を通じて、子どもたちの造形的な創造力を伸ばし、貯蓄に対する関心を持ってもらうのが目的。昨年の第50回には、全国から約37万人の小学生が参加した。
今年は、8月14日から創造力あふれるアイデア貯金箱の募集を開始。また、大谷翔平が「ゆうちょ銀行」のブランドアンバサダーに就任したことを記念し、「大谷翔平選手賞」を新設。「みんなのアイデアを貯金箱にして、大谷選手に届けよう！」と呼びかける。
全員に参加賞、入賞者には賞品が贈呈され、入賞作品は展示会で展示される。