デンマーク2部のオールボーBK加入内定の桐蔭横浜大FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（20）が15日、同キャンパスで会見を開いた。今年2月に練習参加し、獲得オファーを勝ち取った。28年のロス五輪世代がまた一人欧州へと挑戦する。サッカー部は退部するが、大学には籍を残したまま渡欧するという。

世代別代表にも選出されているンワディケは、FC東京U―15深川出身で、修徳高を経て桐蔭横浜大に進学。ナイジェリア人の父を持ち、「日本の中でもスピードや、ダイナミックさだったり、体勢が崩れたプレーも得意なので海外でも通用する特徴だと思う」という圧倒的な身体能力と190センチの高さが武器のFWだ。

この日、同世代の塩貝が1次リーグ初戦のオランダ戦でW杯デビューを飾り、「自分も出たいと思った。そのために頑張りたい。レベル間はどうしてもある。ただ、自分も勝っているところもあるので、そこを伸ばしつつ、まだまだ改善しなければいけないところもあるので追いつけるように頑張ります」と気持ちも新たにした。

オールボーBKは1部で4度優勝経験を持っている歴史ある古豪で、施設などの環境面では1部のクラブと遜色はない。

「デンマークは広々としていて心も穏やかになる。人間性もゆったりしていて落ち着いて生活できる。環境も他のクラブに比べていいので、サッカーに集中できると思う」

まずは出場機会をつかむために猛アピールを続け、その先で試合出場と得点量産を誓う。

そして、最終的には「誰でも名前を聞いたことがある選手になりたい」と言う。大志を抱き、ンワディケが海を渡る。