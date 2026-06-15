この週末、東海地方で水の事故が相次ぎ、名古屋市の庄内川では、13歳の男子中学生が死亡しました。実際、どのような場面で危険に気づけばいいのでしょうか？専門家に聞きました。

警察によりますと、14日午後3時半ごろ、岐阜県関市の板取川で「人が川の中に沈んだ」と目撃者の男性から110番通報がありました。

川底に沈んでいたシリア国籍の男性(23)が救助され、病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。

男性は友人6人と川遊びに来ていて、2人乗りのゴムボートに乗っていたところ、転覆して溺れたということです。

また、13日の夕方には、名古屋市西区の庄内川で、「13歳の男の子が川遊び中に流されて姿が見えなくなった」と、一緒に来ていた友人から119番通報がありました。

警察によりますと、愛知県一宮市に住む中学2年の男子生徒(13)が意識不明の状態で病院に運ばれ、その後、死亡しました。

当時、中学2年の男子生徒8人でこの川を訪れていて、うち6人が川に入って遊んでいたところ、6人とも深みにはまりました。

5人が自力で河原に上がりましたが、死亡した男子生徒1人はそのまま溺れてしまったということです。

13歳の水難事故が各地で相次ぐ

富山県・宮城県でも、それぞれ13歳の中学生が海で溺れて死亡する水難事故がありました。

各地で相次ぐ、13歳の水難事故。

福岡海上保安部が独自に行った分析では、全国の「海」で2015年からおととしまでの10年間で、溺れたり、岸に戻れなくなったりした6歳から17歳までの子どもは564人。

特に、13歳が68人と最も多くなっています。

なぜ「13歳」が多い傾向に？

なぜ「13歳」が多い傾向にあるのか？

水難学会の斎藤秀俊理事は、「13歳は、友人同士で行動する機会が増える年齢。また川や海についての知識がまだ不十分なため、水難事故につながる」と話します。

川遊びで注意するポイント

では、実際どのような場面で危険に気づけばいいのでしょうか。

川は、一見浅く見えても急に深くなる場所があり、また流れがないように見えても、実際は流れが早かったりするような場合もあります。

そのため、注意するポイントは”水位”です。

水位が膝より下にある時は、まだリスクは低いですが、膝より上に水位が上がってくると一気に流されやすくなります。

膝から腰は黄色信号、腰より上は赤信号と覚え、黄色信号になった時点でひざ下の水位の位置まで戻ることを心掛けてほしいと斎藤理事は言います。

13歳は実際に死亡事故も起きているため、一度家族で川遊びの注意点について話し合うことが重要です。