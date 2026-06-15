安藤優子「今朝に備えてサクッと」W杯日本初戦前日の豪華夕食公開「全然サクッとに見えない」「籠を使った盛り付けが料亭のよう」と反響

安藤優子「今朝に備えてサクッと」W杯日本初戦前日の豪華夕食公開「全然サクッとに見えない」「籠を使った盛り付けが料亭のよう」と反響