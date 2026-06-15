安藤優子「今朝に備えてサクッと」W杯日本初戦前日の豪華夕食公開「全然サクッとに見えない」「籠を使った盛り付けが料亭のよう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】キャスターの安藤優子が6月15日、自身のInstagramを更新。日本時間15日午前5時キックオフの「FIFAワールドカップ2026」日本対オランダ戦の前夜の夕飯を公開し、話題となっている。
【写真】60代ベテランキャスター「贅沢なごちそう」W杯前日に“サクッと”用意した豪華食卓
安藤は「タンちゃんも雨の朝､いっしょにニッポン！応援！」と日本代表初戦を応援したことを明かし、感想を投稿。続けて「昨晩は今朝に備えてサクッとキッチン居酒屋アンドー（笑）籠を使ってなんとなーく夏仕立てに（笑）ちょっと気分が変わって楽しい食卓でした」とつづり、試合に備えてサクッと準備したという前夜の夕飯を披露した。
食卓にはカイワレ大根やミョウガ、赤身の刺身の和え物、サラダ、薬味を添えた豆腐、シュリンプカクテルなどがズラリ。メインには、オリーブオイルとニンニクチップ、バターと醤油で仕上げたオーストラリアの牛肉のステーキを出したといい、品数豊富な豪華な夕食となっている。
この投稿には「全然サクッとに見えない」「贅沢なごちそう」「お店みたい」「籠を使った盛り付けが料亭のよう」「ヘルシーで豪華な夕飯憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「贅沢なごちそう」W杯前日に“サクッと”用意した豪華食卓
◆安藤優子、サクッとキッチン居酒屋アンドー公開
安藤は「タンちゃんも雨の朝､いっしょにニッポン！応援！」と日本代表初戦を応援したことを明かし、感想を投稿。続けて「昨晩は今朝に備えてサクッとキッチン居酒屋アンドー（笑）籠を使ってなんとなーく夏仕立てに（笑）ちょっと気分が変わって楽しい食卓でした」とつづり、試合に備えてサクッと準備したという前夜の夕飯を披露した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「全然サクッとに見えない」「贅沢なごちそう」「お店みたい」「籠を使った盛り付けが料亭のよう」「ヘルシーで豪華な夕飯憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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