IVEリズ、ショーパン×ロングブーツで美脚輝く「脚長すぎる」「完璧スタイル」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が6月14日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題となっている。
【写真】21歳KPOP美女「次元が違うスタイル」美脚全開ショートパンツ姿
リズは「Sydney’s night」とつづり、シドニーにあるオペラハウスと思われる建物を背景に撮影した写真を公開。レザー調のアウターにインナー、ショートパンツとロングブーツを合わせたオールブラックのスタイリングで、スラリと伸びる脚が際立っている。
この投稿には「脚長すぎる」「ショートパンツ姿が最高」「完璧スタイルで憧れる」「次元が違うスタイル」「全てが美しい」「ビジュ爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「次元が違うスタイル」美脚全開ショートパンツ姿
◆IVEリズ、ショートパンツ姿公開
リズは「Sydney’s night」とつづり、シドニーにあるオペラハウスと思われる建物を背景に撮影した写真を公開。レザー調のアウターにインナー、ショートパンツとロングブーツを合わせたオールブラックのスタイリングで、スラリと伸びる脚が際立っている。
◆リズの投稿に反響
この投稿には「脚長すぎる」「ショートパンツ姿が最高」「完璧スタイルで憧れる」「次元が違うスタイル」「全てが美しい」「ビジュ爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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