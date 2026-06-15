12星座×タロット占い「牡羊座（おひつじ座）」2026年6月15日（月）〜6月21日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
カード：ソードの2（逆位置）
後回しにしていた決断に決着がつく週。見て見ぬふりをしてきた二択から逃げられない。情報は十分揃っているので、あとは腹をくくるだけ。曖昧なまま放置すれば、選択権そのものを他人に奪われる。目を背けず、今週中に白黒つけて前へ進もう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■牡羊座（おひつじ座）
後回しにしていた決断に決着がつく週。見て見ぬふりをしてきた二択から逃げられない。情報は十分揃っているので、あとは腹をくくるだけ。曖昧なまま放置すれば、選択権そのものを他人に奪われる。目を背けず、今週中に白黒つけて前へ進もう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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