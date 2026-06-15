スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が１５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。今季の交流戦でセ・リーグが３８勝６３敗４分けと大きく負け越している現状に「去年もそうやった」と振り返り「やっぱりＤＨ制は慣れも必要でしょうね。阪神の場合、もっと他に打てるやついるやろうと」と苦戦が続く要因について語り始めた。

特に阪神は交流戦のＤＨ打率が敵地の９試合で１２球団ワーストの１割１分１厘と結果を残せなかった。前川（４試合）、嶋村（３試合）、ディベイニー（１試合）、福島（１試合）が起用されたが、決め手を欠いた。「どういう人選で、ＤＨ入れているのかなと思うしね。そのへんの試合運び、投手交代とか慣れも必要だと思うよ」と力説した。

セ・リーグも来季からは指名打者制度が始まるが、やはり起用法や采配もパ・リーグとは違う。「シーズンだと８、９番にピンチヒッターがどんどんいかないといけないセ・リーグの野球。ＤＨは本当に走れなくても打つだけの人でも構わないわけだから。そういうドラフトからも変わってくるでしょうね」とひもといた。