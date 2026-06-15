お笑いコンビ千鳥の大悟さん、耼木里夢さん、田中泯さん、是枝裕和監督が6月15日、映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。

【写真を見る】【 千鳥・大悟 】自身の出演作品を猊磴舛磴麒譴舛磴鵑蓮峪芦麑椶魎僂帽圓」甅狒衒・ノブはアメリカでサッカーＷ杯観てる瓠 惺駟』出演俳優からも演技大絶賛





大悟さんと綾瀬はるかさんがダブル主演をつとめる本作は、先日行われた第78回カンヌ国際映画祭の最高賞「パルムドール」を競うコンペ部門にもノミネート。大悟さんが綾瀬さんをエスコートしながらレッドカーペットを颯爽と歩く姿がひときわ大きく注目されました。









大悟さんは登場するやいなや、爐泙此日本対オランダ、同点で良かったですね。いい試合でしたね瓩函▲ぅ戰鵐氾日の早朝（日本時間）に行われた、サッカーＷ杯の日本戦について触れながら挨拶。会場が笑いに包まれるなか狡早くから起きていると思うので、眠い中こうやって映画館に来ていただいてありがとうございます瓩抜儺劼亡脅佞鮟劼戮泙靴拭









公開から約二週間。大悟さんの周囲の芸人仲間からも絶賛されているという本作について、司会者から相方のノブさんは観たのかと問われると、爛離屬郎、アメリカでサッカー観てるんですけど…直接行かれてるんですけど…（笑）瓩函現地でＷ杯観戦を楽しんでいると勝手に明かして会場の笑いを誘いました。

爛離屬呂諭△い泙里箸海蹇扮撚茲隆響曚砲弔い討蓮砲泙晴燭盡世辰討海覆い鵑任垢韻鼻△燭屬鶸僂討襪里牢僂討襪隼廚い泙后たぶん照れくさいので何も言ってこないんだと思います瓩範辰靴泙靴拭









さらに、大悟さんの両親も最近映画を観たそうで、爐海料亜⊆族箸傍△辰討父ちゃんお母ちゃんに会ったら、僕には何も言ってこないんですけど、「とにかく三回目観にいく」と言ってました。それは、この深い映画を何度も観たいのか、ただただ息子がスクリーンに出ているのを観たいのか…どちらもだと思います瓩函嬉しそうに話しました。









芸人・大悟さんの演技ついて、共演した田中さんは狢膰腓気鵑惑侏イ了纏の見本みたいなもの瓩世班集宗Ｂ膰腓気鵑廊猗鷯錣冒農欧蕕靴い海箸鮓世い泙靴燭諭帖（笑）瓩半箸譴さそうにはじめは、やや茶化しながら反応。会場が笑いに包まれながらも田中さんは真面目な顔つきで、爐芝居がなんなのか考えずに出来ている。俳優にとってはとっても刺激的な演技だと僕は思っています瓩函△覆も演技を大絶賛すると、大悟さんは爐△蠅とうございます瓩反靭に応えていました。















【担当：芸能情報ステーション】