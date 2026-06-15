なぜ発覚しなかったのか？「赤い羽根」募金の使途不明金1億8千万円会見で説明　事務局長が6年前から着服の疑い

人々の善意のもとに集められる、赤い羽根共同募金。

北海道共同募金会で、1億8000万円もの金額が使途不明になっていることが分かりました。

北海道共同募金会は午後2時から会見を行い、経緯を説明しました。

北海道共同募金会・瀬尾英生会長：

職員による横領が疑われる事案が発生しました。現時点では、今年度の資金が約1億8000万円不足している計算になる。

問題発覚の契機となったのは2026年2月。

事務局長の所得税法違反の疑いで国税局が強制調査に入り、実態を調べていました。

その後、募金会でも資料を精査する中で、3月末にあるべき金銭が不足している可能性があることが判明したのです。

集めた寄付金は、会計責任者である男性事務局長が1人で管理していたということです。

赤い羽根共同募金が始まったのは、戦後間もない約80年前の1947年。

北海道共同募金会では「歳末たすけあい募金」も実施していて、1年間で集められる寄付金額は、合わせて6億円から7億円ほどで推移しているといいます。

集められた寄付金は高齢者への配食サービスや手話の普及などといった地域の福祉活動に使われています。

6年前の2020年ごろから着服が行われていたとみられ、着服総額は1億8000万円にも上る可能性があるといいます。

これまで発覚しなかった理由について、調査を担当した弁護士によると、何らかの工作があったのではないかと指摘します。

調査を行った弁護士：

これまでなぜ（事業に寄付金の）配分できていたかというと、借り入れや取引業者からの金銭の融通で発覚をごまかしていて、今回捜査が入ったことで全て止まった状況になり、累積した数字がその額ではないかと推測している。

35年にわたって募金会で勤務し、対外的にも人付き合いや信頼が厚かったという事務局長。

人脈を駆使するなどして取引先から金銭の融通を受けていたとみられるということです。

募金会は、事実関係を調査したうえで刑事告訴を検討しているということです。