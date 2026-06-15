【DEAN & DELUCA】限定色「ターコイズ」のメッシュトートが数量限定で6月16日から登場。夏空みたいな爽やかなカラーが良き

DEAN & DELUCA（ディーンアンドデルーカ）は、2026年6月16日から夏の定番アイテム「メッシュトートバッグ」の限定色"ターコイズ"を、マーケット店舗・カフェ店舗・公式オンラインストアで発売します。

デイリーにもレジャーにも活躍する2サイズ展開

澄み渡る夏空を思わせる爽やかなターコイズカラーに、ライトグレーの持ち手を合わせた涼やかな配色がポイントです。

透け感のあるポリエステルメッシュ素材で、夏のお出かけやコーディネートにさりげないアクセントを添えてくれそう。

SとLの2サイズ展開です。

・メッシュトートバッグ ターコイズ（Sサイズ）

折りたたみ日傘やボトルなど必要なものをすっきり収納できる、デイリー使いしやすいサイズです。

サイズは本体が約幅39センチ×高さ21.3センチ×マチ17.7センチ、ハンドルは約34センチ。価格は3300円です。

・メッシュトートバッグ ターコイズ（Lサイズ）

大容量で、肩掛けできるロングハンドルとさっと持てるショートハンドルの2WAY。買い物はもちろん、夏のレジャーシーンにも重宝します。

サイズは、本体が約幅50センチ×高さ35センチ×マチ13.5センチ。ハンドルは長い方が約58センチ、短い方が約26センチ。

価格は4400円です。

「メッシュトートバッグ ターコイズ」は、マーケット店舗／カフェ店舗／公式オンラインストア／ECモール公式ストア（and ST／楽天市場店）で購入可能です。

2026年6月16日9時からは公式オンラインストアで販売開始。and STは6月16日から、楽天市場は6月22日から販売されます。

成田空港第2ターミナルサテライト店・ベーカリー武蔵境店は対象外です。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

店頭での購入は、1家族（1組）につき各サイズ5枚までの購入制限があります。

詳細は公式サイト特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部