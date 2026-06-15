2026年6月14日、高級車を複数所有しているYouTuber・あま猫が自身のYouTubeチャンネルを更新。

（関連：【画像あり】「凹んじゃうんですけど」大粒の雹（ひょう）に打たれた「日産GT-R（R35型）」）

あま猫は「レクサスIS500」、「日産GT-R（R35型）」、「ランボルギーニ・ウルス」、「スバルWRX」、「ホンダNSX（NA1）」、「マクラーレン750Sスパイダー」、「フェラーリ F355 ベルリネッタ」、「ランボルギーニ・ウルスSE」などの高級車を愛用する女性YouTuberだ。

今回あま猫は「日産GT-R（R35型）」に乗って横浜のパーキングエリアに来ていたようだが、ゲリラ豪雨に遭遇し「水没しそう」「やばい！」と慌てた様子を見せた。駐車場にもかなりの水が流れてきており、撮影を続けていると、窓ガラスに雹（ひょう）が降ってくる事態に。あま猫は「めっちゃ嫌なんですけど」「凹んじゃうんですけど」と、困惑した様子を見せた。

しかも洗車したばかりというタイミングで、「最悪です！」とコメント。雹（ひょう）の粒は次第に大きくなっていき、車に打ち付ける音を聞いて、あま猫もパニック状態に。「どうしたらいいのこれ！」「泣きそう」と漏らし、一旦現場から離れることに。高速を降りて、立体駐車場に避難した。外装をチェックしたところ、とりあえず傷はついてないようで、ひと安心したようだ。

今回の動画に視聴者からは「びっくりですね」「無事で良かった」といった声が集まった。

（文＝向原康太）