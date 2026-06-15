ロックスター、矢沢永吉さんの姿を色の違う稲を使って水田に描く、岡山県美作市で恒例となっている「永ちゃん田んぼ」についてです。

【写真を見る】「矢沢ファンのみんなが力をあわせて」今年も “永ちゃん田んぼ” の田植えに約70人が駆けつけて【岡山・美作市】

地元有志と県の内外から訪れたファンが、きのう（14日）田植えを行いました。

（永ちゃんコール）

矢沢永吉さんの名曲の数々が響き渡る中、苗が植えつけられていきます。

8年目を迎える永ちゃん田んぼの田植えです。

去年はステージでスポットライトを浴びる矢沢さんのシルエットを緑一色で表現。

今年は緑に加え、赤・黒・白・紫の5色の苗を使い分け、トレードマークのパナマハットをかぶって熱唱する姿と、11月に始まる今年のツアータイトルを浮かび上がらせます。

（永ちゃん田んぼの会 河副基彦さん）

「今年、永ちゃんも77歳になりますので、それに負けないようになんとか、こちらも頑張っていけたら」

地元の有志に加え、県の内外からファンも駆けつけ、あわせて70人ほどが完成を思い浮かべながら汗を流しました。

（矢沢さんのファン）

「同じ矢沢ファンのみんなが力をあわせてやっていって形になるというのがいいんじゃないですか」

ファン同士の交流も楽しみのひとつだといいます。

「ひっくり返った～～」

名古屋から訪れたこちらの女性は…。

（名古屋のファン）

「毎年（田植えで）顔を見ていて、あ～あの人見たなと会場で思ったりします」「ライブ会場で？」

「はい」

（永ちゃん田んぼの会 河副基彦さん）

「今年はツアー会場が少なくて、なかなかチケット入手が困難になっている。その話題でファンの中では盛り上がるというのはあります」

「河副さんはとれたんですか？」

「大阪の初日はなんとか」

今や美作市を代表する観光名所の1つとして注目されるようになった「永ちゃん田んぼ」。稲が成長した7月ごろには、水田に矢沢さんの雄姿が浮かび上がる予定です。