「まるで芸術作品」「美しい」29歳ポルトガルDFが披露した“鋼の筋肉”がとんでもない！ 大舞台へ仕上がりは上々【Ｗ杯】
強靭な肉体を披露した。
北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州・マイアミでベースキャンプを張り、トレーニングを行なっている。
現地６月17日にDRコンゴとの初戦を迎えるなか、14日にルベン・ディアスが、自身のインスタグラムを更新。「ビタミン」と綴り、プールのような場所で水着を着用し、上半身裸で撮影した５枚の画像をアップロードし、鍛え上げられた鋼のような筋肉を公開した。
29歳DFの投稿には、「なんて男だ」「まるで芸術作品のようだ」「すごいな」「素晴らしい」「美しい」「写真映えする」といったコメントが寄せられた。
４年に一度の大舞台へ向け、準備は整っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】逞しい筋肉！ ルベン・ディアスの彫刻のような肉体！
北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州・マイアミでベースキャンプを張り、トレーニングを行なっている。
現地６月17日にDRコンゴとの初戦を迎えるなか、14日にルベン・ディアスが、自身のインスタグラムを更新。「ビタミン」と綴り、プールのような場所で水着を着用し、上半身裸で撮影した５枚の画像をアップロードし、鍛え上げられた鋼のような筋肉を公開した。
29歳DFの投稿には、「なんて男だ」「まるで芸術作品のようだ」「すごいな」「素晴らしい」「美しい」「写真映えする」といったコメントが寄せられた。
４年に一度の大舞台へ向け、準備は整っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】逞しい筋肉！ ルベン・ディアスの彫刻のような肉体！