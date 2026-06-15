羊文学『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』での圧巻のライブ映像公開

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羊文学が、6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のグランドセレモニーで披露した新曲「Dogs」（Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌）のパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。

■羊文学は『MAJ』にて2年連続での2冠達成という快挙を達成

羊文学は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が行われた、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において「国内最優秀オルタナティブロックアーティスト」と、楽曲「声」で「国内最優秀オルタナティブロック楽曲賞」の2部門を受賞。2025年に続き、2年連続での2冠達成という快挙を成し遂げた。

『MAJ』での圧倒的なパフォーマンスが大反響となっている羊文学。未見の人は今すぐ「Dogs」のパフォーマンス映像をチェックしよう。

なお、羊文学は、9月より全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』の開催が決定。併せてツアーのメインビジュアルも解禁となった。ビジュアルデザインを手掛けたのはHUG。

ホールツアーでは9月4日の新潟・新潟テルサを皮切りに、全国10都市を回り計11公演を実施。ファイナルは11月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館2DAYSとなっている。

■リリース情報

2025.01.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「声」

https://fcls.lnk.to/koe

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dogs」

https://fcls.lnk.to/Dogs

2026.04.01 ON SALE

Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here）” at 日本武道館』

■関連リンク

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/