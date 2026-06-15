羊文学『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』での圧巻のライブ映像公開
羊文学が、6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のグランドセレモニーで披露した新曲「Dogs」（Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌）のパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。
■羊文学は『MAJ』にて2年連続での2冠達成という快挙を達成
羊文学は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が行われた、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において「国内最優秀オルタナティブロックアーティスト」と、楽曲「声」で「国内最優秀オルタナティブロック楽曲賞」の2部門を受賞。2025年に続き、2年連続での2冠達成という快挙を成し遂げた。
『MAJ』での圧倒的なパフォーマンスが大反響となっている羊文学。未見の人は今すぐ「Dogs」のパフォーマンス映像をチェックしよう。
なお、羊文学は、9月より全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』の開催が決定。併せてツアーのメインビジュアルも解禁となった。ビジュアルデザインを手掛けたのはHUG。
ホールツアーでは9月4日の新潟・新潟テルサを皮切りに、全国10都市を回り計11公演を実施。ファイナルは11月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館2DAYSとなっている。
■リリース情報
2025.01.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「声」
https://fcls.lnk.to/koe
2026.03.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Dogs」
https://fcls.lnk.to/Dogs
2026.04.01 ON SALE
Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here）” at 日本武道館』
■関連リンク
羊文学 OFFICIAL SITE
https://www.hitsujibungaku.info/