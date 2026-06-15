tuki.の密着ドキュメンタリー番組が放送決定！「どんな番組になってるか私もドキドキですが…是非観てください！」

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tuki.の特別番組『Venue101 Presents tuki.』が、6月27日23時からNHK総合で放送される。

■初めてのライブとなった武道館公演やアジアツアー、サプライズで行った卒業ライブなどに密着

2023 年にリリースした『晩餐歌』で瞬く間に日本の音楽シーンを席巻した、現役高校生シンガーソングライターtuki.。

素顔を隠しながら活動するスタイルにより何かとビジュアル面への関心が高くなりがちだが、彼女が生み出す音楽は聴く人の琴線を揺さぶる歌声や、文学的でかつ温かみのある印象的な歌詞、さらに新しさも感じさせながら哀愁漂うメロディなどで、とても稀有で高い評価を得ている。

現役高校生ながら、音楽性の高い楽曲を生み出し、届けられる彼女はいったい何者でどんな人なのか。

番組では、その核心に迫るべく、初めてのライブとなった武道館公演やアジアツアー、サプライズで行った卒業ライブなど、およそ半年にわたって密着。今の彼女の等身大の思いを紐解いていく。

■tuki. コメント

私の密着ドキュメンタリーがなんとNHKで放送されることになりました！ビックリです

武道館の初ライブからアジアツアーまで、人生イチ目まぐるしかったこの半年間にずっと密着していただいてました。ありのまま過ごしすぎたのでどんな番組になってるか私もドキドキですが…是非観てください！

■番組情報

NHK総合『Venue101 Presents tuki. 』

06/27（土）23:00～

※NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101/

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/