200年以上の歴史を持つ柏崎市の夏の風物詩『えんま市』が14日から始まり、多くの人でにぎわっています。



新潟三大高市(たかまち)のひとつにも数えられる『えんま市』。名前の由来となる「えんま堂」がある本町通りを中心とした約2kmの通りに約400軒の露店が出店し、初日の14日(日)は約15万人が訪れました。



■来訪者

「(Q.いま何を食べている？)レインボーアイス。冷たくておいしい。」



■来訪者

「(Q.えんま市どうですか？)楽しいです。(露店が)長くてびっくりした。」



■来訪者

「いろいろとありすぎて迷う。」



『えんま市』は16日(火)まで続きます。