『えんま市』は16日(火)まで

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200年以上の歴史を持つ柏崎市の夏の風物詩『えんま市』が14日から始まり、多くの人でにぎわっています。

新潟三大高市(たかまち)のひとつにも数えられる『えんま市』。名前の由来となる「えんま堂」がある本町通りを中心とした約2kmの通りに約400軒の露店が出店し、初日の14日(日)は約15万人が訪れました。

■来訪者
「(Q.いま何を食べている？)レインボーアイス。冷たくておいしい。」

■来訪者
「(Q.えんま市どうですか？)楽しいです。(露店が)長くてびっくりした。」

■来訪者
「いろいろとありすぎて迷う。」

『えんま市』は16日(火)まで続きます。