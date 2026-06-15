昨年３月にＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。この日朝行われたサッカーＷ杯北中米大会、日本−オランダ戦を実況したＮＨＫ時代の先輩、小宮山晃義アナウンサーについて動画とともに「ていうか同点ゴールが決まったときの小宮山アナの喜び方がキュートすぎてほっこりする」とつづった。

動画は日本が１−２の後半４４分にセットプレーから同点に追いついた瞬間のＮＨＫの放送席。ゴールが決まった瞬間、解説を務めた本田圭佑が両拳を握ってガッツポーズし、隣の小宮山アナも「ヘディング！」と伝えながら立ち上がってガッツポーズ。直後に２人はパチンと強くハイタッチし、小宮山アナは安どの表情を浮かべながら喜びをかみしめた。

フォロワーからは「関西の朝の顔です 爽やかイケメンエリートで１８８センチなんすよね」「ハイタッチ結構な勢いなのが面白い」「真面目で常に冷静なイメージのＮＨＫアナが本田と息ぴったりのハイタッチしてるのなんかアツいな」「本田さん予言的中してたもんね！」「プロのアナウンサーも思わず感情が爆発する瞬間がある。それだけ素晴らしいゴールだったということ」などとコメントが寄せられた。

中川アナはこの日、朝から「おはようございます 起床成功！！」と投稿。「ＮＨＫは大好きな小宮山先輩が実況だ」とつづり、解説を務めた本田やグランドリポーターの柿谷曜一朗氏、実況の小宮山アナのやり取りなどを、中継を見ながら連続投稿した。

日本が引き分けた後は「ふぁーーーーーっ…おつかれさまでした！このあと寝ようと思ったけど、熱くなりすぎて眠気が完全に冷めてる」。その後、１次リーグＦ組のもう１試合、スウェーデン−チュニジア戦も観戦し、再び日本−オランダ戦を実況する本田と小宮山アナの動画を投稿した。