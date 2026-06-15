東京スカパラダイスオーケストラのバリトンサックス奏者、谷中敦（59）が15日、インスタグラムを更新。13日に開催されたMUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式でのシーンを次々と投稿した。

「大好きなLiSAちゃんの紅蓮華をスカパラで演奏出来て光栄過ぎです」とすると、「MUSIC AWARDS JAPANのハッピーマジックですね。大野雄二さんに捧げるルパンで始まったメドレーの二曲目、大輪の華を咲かせそして散らすように、真剣勝負で歌って下さったLiSAちゃんの表情を、自分は今後絶対に忘れることはないでしょう」とつづり、「ポジティビティー溢れるロックな生き様を見事に我々に示して下さいました」とつづり、LiSA（38）とのツーショット写真を公開。

その後は「MUSIC AWARDS JAPAN GRAND CEREMONYでの菅田くんは本当に大きく感じました」とし菅田将暉とのツーショット写真を投稿。「ラグジュアリーなムードを漂わせつつ、インタビューはカジュアルにハートフルに、音楽人にぴったりと寄り添うその姿に尊敬を禁じ得ませんでした」と称賛。「自らの所見も自然に述べつつ、ミュージシャンの思いを丁寧に引き出していく菅田くんは本当にすごいです。格好良かったよ！」とつづった。

また、前日には藤井風（29）についての投稿も行っている。