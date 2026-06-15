再生回数3万回を超えてたくさんの人に癒やしを届けているのは、クッションの上でくつろぐ猫ちゃんの光景。その丸みを帯びた猫ちゃんの姿には、「鏡餅に見えてきたｗ」「触りたい」と絶賛の声が寄せられることに。フワフワと柔らかそうな猫ちゃんの虜になってしまう人が続出しています。

【動画：ふと、『クッションの上でくつろぐ猫』を見たら…予想外の『可愛すぎるフォルム』】

まん丸姿のまろん君に悶絶！

想像以上にまん丸な姿が可愛いと絶賛されているのは、Instagramアカウント『色素薄い系ニャンズ ラグドール ぷりん♀とマンチカン まろん♂ 【TOKYO】』に投稿された、猫ちゃんのお姿。

その日、飼い主さんが猫ちゃんたちがよく乗っているクッションのところにやってきたところ、そこにはマンチカンのまろん君がいたそう。クッションの上に座ってくつろいでいるまろん君ですが…。

その姿をよく見てみると、想像以上に『まん丸』だったそう！丸い体の上にちょこんと乗った頭、その光景はまるでフワフワの鏡餅のよう。そんなまろん君の姿に飼い主さんは、「丸いって幸せだね」と笑顔になってしまうのでした。

フワフワクッションは、まろん君のお気に入りスポット♪

まろん君が乗っていたクッションは、まろん君のお気に入りスポット。別の日にも、まろん君がクッションに前足を入れて遊んでいる姿が目撃されることに。

クッションをじっと見つめたあと、そっと前足をクッションに差し込んでみるまろん君。フリフリと動く尻尾が、その楽しさを物語っています。

その後、ラグドールのぷりんちゃんがやってきて追いかけっこが始まったものの、隙を見て再びクッションのところへ戻ってきたまろん君。きっと、離れがたくなってしまうほどの気持ち良さなのでしょう。

ダンボールでくつろぐ時には…

そんなフワフワクッションがお気に入りのまろん君ですが、時には別の場所でくつろいでいることもあるのだそう。ある日には、破れたダンボール箱の中に座ってまったりとしていたまろん君。ダンボールの中にスッポリと収まった姿は、とても居心地がよさそう。

ダンボール箱のフィット感が落ち着くのか、なんとも言えない表情で飼い主さんを見つめていたといいます。

そんなまろん君の穏やかでゆるい空気感が、見た人に癒やしと笑顔を届けてくれます。

クッションの上でくつろぐ、まん丸なまろん君の姿には、「幸せな丸みですね、拝みたくなります」「もふもふタプタプしたら癒されそう！」といった声や、「コーヒーソフトみたい」という感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『色素薄い系ニャンズ ラグドール ぷりん♀とマンチカン まろん♂ 【TOKYO】』では、マンチカンのまろん君とラグドールのぷりんちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されていますよ。

まろん君、ぷりんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「色素薄い系ニャンズ ラグドール ぷりん♀とマンチカン まろん♂ 【TOKYO 】」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。