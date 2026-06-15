今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、思わず見入ってしまう猫ちゃんの一枚。夕暮れの猫ちゃんをふと撮ってみたところ、空に広がる雲と表情が重なって、なんとも不思議な雰囲気の写真になったみたいです。いったいどんな瞬間が写っていたのでしょうか。投稿はXにて、1.5万回以上表示され、たくさん注目されていました。

【写真：空を見つめる三毛猫→あくびの瞬間を撮影しようとしたら…まさかの『幻想的な光景』】

夕焼け空を背にした神楽ちゃん

Xアカウント『神楽』に投稿されたのは、三毛猫の神楽ちゃんが空を見つめる姿。写真に写っている神楽ちゃんは、上を向くように座り、口を少し開けたような表情を見せていました。この時はちょうど、神楽ちゃんがあくびをしたので飼い主さんが撮ろうとしたところ、暗くてシャッターが遅れこの一枚になったそうです。

そこに神楽ちゃんの表情が重なった結果…まるで空へ向かって何かを放っているような、幻想的な一枚になっていた模様。投稿文の「なにか儀式が始まるのかと」という言葉にも納得ですが、見れば見るほど、雲のブレスをふわっと吐いているみたいにも見えてきます。

「いま、すごい技を出していますけど？」とでも言いたげな横顔は、どこか凛々しくて、どこか神々しさまで感じます。まさに特別な一枚でしたね。

もう一度は撮れない奇跡の瞬間

夕焼け空に向かって雲のブレスを吐いているようにも見える姿は、かっこよさと可愛らしさが同居した絶妙なもの。神秘的なのに、どこかクスッと笑ってしまうところも、グッドポイントです。

この様子を見たXユーザーたちからは、「神楽さんのブレスはゴジラ並ですね」「吸い込んでんの？吐き出してるの？」「神楽ちゃんが何かを召喚しようとしている」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「神楽」では、神楽ちゃんの愛らしい日常の様子が投稿されています。今回の神楽ちゃんの雲のブレスみたいに微笑ましい投稿がたくさんアップされています。

写真・動画提供：Xアカウント「神楽」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。