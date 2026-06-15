

Café NICOLE 岡山・北区平野

15日は寝不足……という人も多かったのではないでしょうか。サッカー・FIFAワールドカップ2026初戦を迎えた日本代表へ、岡山では「カフェ」から熱いエールが送られました！

まだ日も昇らない午前4時。岡山市北区平野にある「Café NICOLE」では早くも開店準備が。

（Café NICOLE／細川武志オーナー）

「きょうは仕込みとか準備は午前3時前から」

2026年3月にオープンしたこちらのカフェを営むのは、大のサッカー好きだというオーナー、細川武志さん。

通常は午前9時半オープンですが、ワールドカップの日本代表戦は全試合、キックオフ時間に合わせてお店をオープンします。

（Café NICOLE／細川武志オーナー）

「ちょっと不安でしたけど、数日前、2日前ぐらいには（予約で）満席になった」

（訪れた人は―）

「ずっと待ちわびてました。みんなで一致団結して応援して勝ってほしい」

「岡山なので佐野海舟に頑張ってもらいたい」

津山市出身で自身初のワールドカップに挑む佐野海舟もスタメンに名を連ねるなか、午前5時、いよいよキックオフ。

強豪オランダ相手に前半から互角の戦いを見せる日本。

そのころ「Café NICOLE」では、カフェで話を聞いたほとんどのお客さんが仕事や学校に行く前。

アルコールやおつまみではなく、ホットドッグにコーヒーをお供にちょっぴり優雅な試合観戦です。

それでも、得点が入れば大盛り上がり。熱い思いを日本代表に届けます。

そして1点を追い掛ける日本は後半終了間際、劇的な同点ゴールでワールドカップ初戦を引き分けた日本。

第2戦は日本時間21日の日曜日午後1時から、チュニジアと戦います。

（訪れた人は―）

「普段この時間に起きてサッカー見ることはあまりないんですけど、すごいい雰囲気のなか試合見れて、しかも日本が負けなかったので良かった」

「お仕事は頑張ります」

（Café NICOLE／細川武志オーナー）

「あと予選2つあるので、もう1回盛り上がって決勝トーナメント、優勝目指して盛り上げたい」