MFフラーフェンベルフがインタビューに回答

日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

オランダの2ゴールをいずれもアシストしたMFライアン・フラーフェンベルフは「本当に良いチーム」と日本のプレーを称賛している。

ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表は同14分に中村のゴールで同点に追いつくも、同19分にFWクリセンシオ・サマーフィルに勝ち越し弾を許してしまう。しかし試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートがMF鎌田大地に当たり、ゴールネットへと吸い込まれて再び同点に追いついた。

フラーフェンベルフは試合後、衛星放送「ESPN」オランダ版のインタビューに登場。「残念ながら勝ち点3ではないが、勝ち点1は取れた。次のスウェーデン戦に向けて切り替える必要がある」としつつ、日本と戦った感想については次のように語っている。

「日本はとにかくすごく動く。ゴールキックの際には高い位置からプレスをかけようとしたが、それがうまくいかない時は引いて守るようにした。でも彼らは本当によく走るし、ポジションを入れ替えながら攻めてくる。それが時々、対応を難しくさせていた」

そして、2-1とリードした後の試合運びについて問われると、「日本は本当に良いチームだし、彼らがプレッシャーをかけてくればスペースも広がる。最終的に彼らは素晴らしいゴールを決めた」と、結果的に失点してしまったことを悔やみ、「今は勝ち点1とともにスウェーデン戦に集中しなければならない」と前を向いていた。

リバプールで主力を張る世界屈指のMFから見ても、日本の戦いぶりは印象的だったようだ。次戦で日本はチュニジアと、オランダはスウェーデンと対戦することとなる。（FOOTBALL ZONE編集部）