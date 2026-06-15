皆さんは「職親」という言葉をご存じでしょうか？元受刑者などが出所後再び犯罪に手を染めないように、働く場所を提供する取り組みで今、全国で広がっています。

高知県内でも支援団体が発足していてその活動を取材しました。



■大阪の職親

「3年前に新潟刑務所から出所してきたうちの信頼できる社員にひとこと話してもらいたいと思う」



■県出身・元受刑者

「これで最後だなと思う気持ちがほんとに強かった。これで自分が無理だったら更生は無理だと。これ以上兄にも迷惑をかけられないし、社会で生きていく価値はないと僕は思った」





6月5日、高知市で元受刑者などを雇用する職親事業を通じて更生支援に取り組んでいる企業や団体などの活動報告会が開かれました。職親事業とは元受刑者などが出所後再び犯罪に手を染めないように官民連携で働く場所を提供する取り組みです。現在は、日本財団が一部の活動を援助しながら全国で推進していて、県内では2026年11月に支部が発足しました。報告会には職親に取り組む県内外の協力雇用主や県内で元受刑者などの更生に携わっている人など約100人が出席しました。会では課題となっている再犯の多さについて県支部の発足にも関わった筒井正人副検事が講演しました。■筒井正人副検事「青色が初犯者の数の推移を表しています、ピンク色が再犯者の数の推移を表していますが、特に初犯者の方は大きく減ってきている。その一方で再犯者はそんなに減っていない。2人に1人は再犯者という状況がしばらく続いている。ここから言えるのは、初犯者を再犯者に変えない取り組みがいかに大切か」この再犯防止を目指しているのが職親です。支部長を務める楠瀬武司さん（44）は15年ほど前から自身の会社で元受刑者を雇用してきました。楠瀬さんは刑務所を出た人たちが直面する厳しい現実があると話します。■楠瀬さん「反省は一人でできても、更生は一人でできない。なぜなら社会に出た彼らを待ち受けているのは冷たい偏見の目、頼れる身寄りのない孤独、そして前科者というレッテル貼りです。住む場所も働く場所も毎日食べる食事もない」国の調査では再び犯罪を犯した人の約7割が無職だったという統計もあり、楠瀬さんは少年院や刑務所を出た人の雇用を積極的に進めてきました。この日、楠瀬さんは高知市にある会社の寮で大分県の少年院を出て高知に帰ってきたばかりの少年を迎えました。■楠瀬さん「まずはおかえりなさい。うち頼ってくれて非常にありがたいです。ご縁をありがとう」家族と共に面談に訪れた少年は、楠瀬さんのもとで働くことを決めていました。楠瀬さんは少年の特性などを考慮しながら大切なことを確認します。■楠瀬さん「いまこう心情の変化があったりとか、何か伝えたかったりとか、苦しんでることってない？」■少年「今のところはないです」■楠瀬さん「心配なこととかもない？」■少年「先輩らあとの付き合い方とか」楠瀬さんはなにか困ったことがあれば相談をしてほしいと伝えます。■楠瀬さん「失敗は誰もするとおもうんだけど、失敗してもすぐに取り返せるような行動に入れると思うんです。そこは意識的に例えば近しい人から次からだったら俺とかでもぜんぜんいいんだけど、こんなことに困ってるんだとか、もしくはこれからこういうことで困りそうなんだとかいうふうなことで相談してもらえれば」そして、少年の家族にも受け入れる上での自身の覚悟も伝えました。■楠瀬さん「（悪い）お友達に誘われる、絶対これから誘惑があると思うので、その時は遠慮なく僕に伝えて下さい。どこまででも迎えに行きますので」■少年の家族「ありがとうございます」この寮にはいま、鑑別所を出た人など10代から40代までの3人の男性が暮らしています。楠瀬さんは3人が食事に困らないようにと大量のコメを準備するなど物心両面で支えています。これまでに20人以上を支援してきたという楠瀬さんはなぜ職親の活動を続けてきたのでしょうか。■楠瀬さん「昔は僕もちょっと荒れていることがあってですね、仕事を探すっていうことで結構苦労をしてですね、何かこう同じ苦労しないような状況を生み出せないかなということで、協力雇用主という制度があって、その協力雇用主に登録したのがきっかけでした」楠瀬さん自身の少年の頃の経験がいまの活動につながっていました。職親として、楠瀬さんは受け入れた人の特性にあわせて、県内の他の企業と連携して仕事を提供しています。この日、県内の工場で木を削る作業をしていたのは県外出身の元受刑者です。肉体労働の多い楠瀬さんの会社の業務が合わなかったため、いまは他の協力雇用主のもとで働いています。■楠瀬さんインタ「本人もやる気をもって出てきたのに仕事が結局ない、できない、じゃあってとこで再犯してしまう方も多いので、一人を見放さないという所の意味合いで言えば、たくさんの選択肢があるのはすごくうれしいです」いま県内では約50の企業や団体が協力雇用主となり、年間で約30人の元受刑者を受け入れています。職親の活動では協力雇用主同志の連携が1人の更生を実現する大きなカギになります。活動報告会でも楠瀬さんと手を携えて活動する支援企業や団体からの出席者が受け入れをテーマに意見を交わしました。■意見交換「実際に受け入れている企業の皆さんから一番困ったこと」「やっぱり1度休みがちになったらそれが続いてしまう。最終的に連絡がつかなくなる」「企業として大事なのはその子一人に対して、その子の心を開けるようなだれかを置いてあげる」受け入れた元受刑者が職場でトラブルを起こすこともあるそうで、解決策を導くためには支援する側同志が情報共有をしながら知恵を出し合うことが重要になってきます。報告会のあと開かれた、ざっくばらんな交流会では、長年、覚せい剤の密売を繰り返し、トータル20年以上も刑務所に入って、5月末に高知刑務所を出たばかりの男性が決意を述べました。■元受刑者「どっかで変わらんことにはこの先、自分の人生は刑務所行ったり来たりやと思うんで。この先、一生懸命がんばっていこうかなと思っています」男性は協力雇用主のもとで、6月から新たな一歩を踏み出します。罪を犯した人が社会復帰を果たし、再び犯罪に手を染めないように支援することは、犯罪で苦しむ被害者を減らすことにもつながります。犯罪の少ない社会を目指し、更生の意思がある人に支援の手を差し伸べる職親たちの奮闘は続きます。