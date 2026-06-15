１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。

ゲスト解説で出演のサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が後半から途中出場でチームを活性化させた小川航基と伊東純也について「ベンチで（悔しさを）かみしめがら見てる、そのネガティブな力をポジティブに変える力があった」と評価したことを受け、コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「我が我がと行きたいところをみんな抑えて。バラエティー番組と一緒だなと思います」と真面目な表情で話し出すと「チームプレーだから。１人だけ肩をブルンブルン回して出ていっても面白くないんですよ」と続けた。

司会の石井亮次アナウンサーが「我が我がじゃなくて、我も我もで、それぞれがってことなんですね」と言うと、大久保は「全体がっていうのを一流選手ができているのがすごいと思う」と、頷いていた。